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31 июля 2017
13:52  31 июля 2017 2

Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов. Лидер списка удивляет

24.11.16 Золотое Яблоко. Тимати. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
У Тимати третье место в 2017 годуФото: Алексей Колчин © URA.RU

Журнал Forbes подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов. Список неожиданно возглавила оперная певца Анна Нетребко, заработав за год 7,5 млн долларов. На втором месте оказался поп-король Филипп Киркоров (7,4 млн долларов), на третьем — рэпер Тимати (6,6 млн долларов).

На четвертой строчке списка Дима Билан с доходом в 6 млн долларов, замыкает топ-5 Григорий Лепс, также заработавший за год 6 млн. Далее в топ-10 следуют Лева и Шура Би-2 (5,7 млн долларов), Сергей Шнуров (5 млн долларов), Земфира (также пять миллионов), Николай Басков (4,3 млн) и Егор Крид (4 млн).

Впервые в этом году в рейтинг из 50 исполнителей попал рэпер Oxxxymiron. Он занял 44 строчку, заработав 1,3 млн долларов.

При составлении рейтинга учитывался не только годовой доход, но и частота упоминаний в СМИ, а также интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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