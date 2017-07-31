Журнал Forbes подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов. Список неожиданно возглавила оперная певца Анна Нетребко, заработав за год 7,5 млн долларов. На втором месте оказался поп-король Филипп Киркоров (7,4 млн долларов), на третьем — рэпер Тимати (6,6 млн долларов).
На четвертой строчке списка Дима Билан с доходом в 6 млн долларов, замыкает топ-5 Григорий Лепс, также заработавший за год 6 млн. Далее в топ-10 следуют Лева и Шура Би-2 (5,7 млн долларов), Сергей Шнуров (5 млн долларов), Земфира (также пять миллионов), Николай Басков (4,3 млн) и Егор Крид (4 млн).
Впервые в этом году в рейтинг из 50 исполнителей попал рэпер Oxxxymiron. Он занял 44 строчку, заработав 1,3 млн долларов.
При составлении рейтинга учитывался не только годовой доход, но и частота упоминаний в СМИ, а также интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.