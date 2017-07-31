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Главные новости Курганской области
15:03  31 июля 2017 1

В Зауралье при разборе старого дома нашли клад. ФОТО

Деньги и награды начала XX века передали потомкамфото: газета "Звериноголовские вести"

В Звериноголовском районе при разборе старого деревянного дома местные жители нашли клад. Сверток со старинными купюрами и медалями пролежал на чердаке почти сто лет.

Сначала неприглядный пожелтевший сверток, свалившийся с чердака, не привлек внимания строителей. Его пинали из стороны в сторону два дня. Развернув находку, мужчины обнаружили купюры номиналом в 1,3, 5, 10, 25, 50, 100 и 250 рублей, выпущенные в 1890, 1909, 1910, 1914, 1915 и 1917 годах. При пересчете денег выяснилось, что купюр в свертке на общую сумму — 1 200 рублей — это огромная по тем временам сумма, сообщает газета «Звериноголовские вести».

Клад был упакован в страницы «Крестьянской газеты» (1923 год) и газеты «Оборона» (апрель 1915 год)
фото: газета «Звериноголовские вести»

Кроме денег, в свертке были и более ценные предметы — медали: Георгиевский крест 4 и 3 степеней и медаль «За храбрость». Ими награждали в период с 1915 по 1917 годы.

По номерам Георгиевских крестов жители выяснили, что награды принадлежали Черкасову Петру Михайловичу, 1890 года рождения, участнику Первой мировой войны. До революции он работал водовозом в детском доме в Звериноголовской станице Челябинской губернии. В 1937 году был арестован сотрудниками НКВД и расстрелян по 58 статье. В 1957 году он был реабилитирован посмертно.

Краеведам удалось найти племянницу Черкасова. Ей и передали награды и деньги, уточнила «URA.RU» редактор газеты Марина Орлова. Оценку находки никто не проводил. Судьбу клада теперь будет решать новая владелица.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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