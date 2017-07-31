Бывшему заместителю Юревича грозит уголовное дело

18:10 31 июля 2017 1

Сергей Буйновский (справа) может стать фигурантом уголовного дела Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Бывший вице-губернатор Сергей Буйновский может стать фигурантом возбужденного полицией уголовного дела о мошенничестве с землей в 35-м микрорайоне Челябинска рядом с элитным поселком Тарасовка. Ущерб бюджету оценивается в 493 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры области.

Силовики считают, что в 2011 году неустановленные лица представили в мэрию подложные документы и на их основании незаконно получили право собственности на земельные участки общей площадью 27,8 га для эксплуатации всего трех нежилых объектов общей площадью 30 кв. м.

В то время был подготовлен проект создания детского лагеря возле поселка Тарасовка. Права на него принадлежали бизнесмену Константину Стерлигову. В 2015 году проект перешел к Сергею Буйновскому. А осенью 2016 года мэрия Челябинска выставила более 30 участков на аукцион. Покупатели начали строительство, после чего узнали, что их земля арестована — Буйновский подал в суд иск с требованием признать его право собственности на землю и выиграл разбирательство в Центральном райсуде.

Владельцы 30 участков обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Челябинска подал в Арбитражный суд области иск о признании отсутствующим права собственности на три нежилых здания. Прокуратура региона направила ходатайство о вступлении в процесс. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ взял под контроль спор за землю в 35-м микрорайоне.

Сергей Буйновский — известный в Челябинске адвокат, представляющий интересы многих VIP, включая бизнес-структуры семьи экс-губернатора Михаила Юревича, к примеру, в СК «Гринфлайт». Кроме того, Буйновский тесно сотрудничал с бизнесменами, братьями Юликами. В мае 2013 года действовавший тогда губернатор Юревич назначил Буйновского своим заместителем по правовым вопросам. Адвокат пользовался неограниченным доверием у главы региона, обеспечивая ему связи с судами и силовиками. Он стал первым чиновником правительства, кого уволили на следующий день после отставки Юревича. Покинув госслужбу, Буйновский вернулся к адвокатской деятельности.