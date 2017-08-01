На юго-восточной окраине Екатеринбурга возник крупный пожар на территории одного из предприятий по производству пластиковых конструкций. Огонь также стал распространяться на соседний цех мебели.
«В Екатеринбурге пожарные ликвидируют крупный пожар, — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. — По предварительной информации, горит цех по производству пластиковых конструкций в поселке Большой Исток. Пожарные принимают меры к локализации огня».
По источникам ведомства, в тушении пожара задействованы 13 единиц техники, более 30 человек личного состава. На месте возгорания развернут штаб пожаротушения. С учетом горючей загрузки тушение пожара производится с помощью пены и воды.