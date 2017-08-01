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Главные новости Свердловской области
02:51  01 августа 2017 0

В Большом Истоке сгорел цех по производству пластиковых конструкций

На месте возгорания развернут штаб пожаротушенияФОТО: "ВКонтакте" / "СОВА Екатеринбург"

На юго-восточной окраине Екатеринбурга возник крупный пожар на территории одного из предприятий по производству пластиковых конструкций. Огонь также стал распространяться на соседний цех мебели.

«В Екатеринбурге пожарные ликвидируют крупный пожар, — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. — По предварительной информации, горит цех по производству пластиковых конструкций в поселке Большой Исток. Пожарные принимают меры к локализации огня».

По источникам ведомства, в тушении пожара задействованы 13 единиц техники, более 30 человек личного состава. На месте возгорания развернут штаб пожаротушения. С учетом горючей загрузки тушение пожара производится с помощью пены и воды.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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