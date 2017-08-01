Киев назвал дискриминацией закон о гражданстве РФ

07:28 01 августа 2017 3

Власти призывают не посещать российскую территорию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

МИД Украины признал российский закон о гражданстве для украинцев продолжением «правовой дискриминации». В Киеве возмутились предоставленной возможности получить паспорт гражданина России по упрощенной схеме.

Сотрудники украинского МИДа считают, что положения, прописанные в документе, представляют дискриминацию и ущемление прав граждан Украины, пишет агентство Nation News. В связи с этим, Киев обратился к соотечественникам с просьбой не поддаваться на провокации и не посещать российскую территорию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении процедуры присяги при получении гражданства РФ, в котором предусмотрена упрощенная процедура получения паспорта для граждан Украины. До этого для подтверждения отказа от подданства Украины требовалась справка из уполномоченного украинского органа, а теперь достаточно лишь нотариально оформить заявление об отказе от гражданства.