Под Ноябрьском сгорел гектар леса в районе озера Ханто

Около гектара леса уничтожено в результате возгорания, произошедшего днем в понедельник, 31 июля, неподалеку от озера Ханто. Причиной пожара специалисты называют человеческий фактор.
Как сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск», огонь был локализован силами пожарных «Ямалспаса» сотрудников «Лесов Ямала». По имеющейся информации, лес загорелся недалеко от гаражного кооператива «Ханто», скорее всего, из-за халатности кого-то из местных жителей. Пока специалисты справились с пожаром, огнем было уничтожено около 1 га леса.
Отметим, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Надымском и Приуральском районах Ямала. Как ранее сообщало «URA.RU», всего огнем охвачено горит около 46 тысяч гектаров лесов, густой дым накануне помешал работе паромной переправы через Обь между городами Салехард и Лабытнанги.