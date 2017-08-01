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08:06  01 августа 2017 0

Под Ноябрьском сгорел гектар леса в районе озера Ханто

По сравнению с общей картиной пожаров, возгорание в районе Ханто кажется мизернымФото: ВКонтакте / "Происшествия Ноябрьск"

Около гектара леса уничтожено в результате возгорания, произошедшего днем в понедельник, 31 июля, неподалеку от озера Ханто. Причиной пожара специалисты называют человеческий фактор.

Как сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск», огонь был локализован силами пожарных «Ямалспаса» сотрудников «Лесов Ямала». По имеющейся информации, лес загорелся недалеко от гаражного кооператива «Ханто», скорее всего, из-за халатности кого-то из местных жителей. Пока специалисты справились с пожаром, огнем было уничтожено около 1 га леса.

Фото: ВКонтакте / «Происшествия Ноябрьск»

Отметим, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Надымском и Приуральском районах Ямала. Как ранее сообщало «URA.RU», всего огнем охвачено горит около 46 тысяч гектаров лесов, густой дым накануне помешал работе паромной переправы через Обь между городами Салехард и Лабытнанги.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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