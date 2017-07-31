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10:37  31 июля 2017 0

Дым от лесных пожаров парализовал работу важной переправы на Ямале. Площадь в огне продолжает расти

Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, салехард, дым, смог, гарь
Плохая видимость мешает судамФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Густой дым от горящих лесов утром 31 июля помешал работе паромной переправы через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Из-за плохой видимости временно было затруднено движение паромов, сообщает ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В данный момент обстановка на переправе стабилизировалась и работа паромов продолжена в штатном режиме. Тем временем напряженной обстановка остается в Ямальской столице и близлежащих населенных пунктах. Все они уже на протяжении недели затянуты дымом от природных пожаров. Роспотребнадзор по ЯНАО сообщает, что превышений предельно допустимых норм содержания продуктов горения в воздухе не зафиксировано.

По состоянию на 31 июля на Ямале горит около 46 тысяч гектар лесов (29 июля горело 33 тысячи). Из них 19 тысяч находятся в так называемой зоне контроля. Эти пожары расположены далеко от населенных пунктов и объектов экономики и не представляют опасности. По этому за ними пока что ведется наблюдение.

В тушении пожаров задействовано 877 человек. Это личный состав ГКУ «Ямалспас», ФГУ «Авиалесохрана» из Хакасии и Якутии, ОАУ «Леса Ямала», МЧС РФ, специалисты из Уральской, Тюменской, Омской, Карельской, Архангельской авиабаз, объектов ТЭК и противопожарной службы. Привлечение пожарных с других территорий происходит в рамках межрегионального маневрирования в условиях ЧС, отметили в ведомстве.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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