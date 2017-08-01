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Главные новости Курганской области
10:30  01 августа 2017 0

Курганская епархия решила судиться за уродливый гараж у храма Невского. ФОТО

Разное Курган, храм александра невского, недостренный гараж
Курганский митрополит хочет узаконить уродливую постройкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганский городской суд поступила апелляционная жалоба Курганской и Белозерской епархии на решение о сносе незаконной гаражной постройки у храма Невского. Об этом «URA.RU» сообщила помощник горсуда Наталья Иванищева. В ближайшее время жалоба будет направлена в областной суд.

Скандал из-за строительства гаража разгорелся еще в 2016 году: строение, которое в Курганской епархии хотели возвести для хозяйственных нужд (гараж на два автомобиля), по мнению многих горожан, заслонило вид на старинный храм. С этим согласилось и управление охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области. В июле этого года городской суд признал гараж самостроем и обязал Курганскую епархию РПЦ снести его. Епархия подала жалобу в последний день отведенного законом срока обжалования судебного решения.

Отметим, 25—26 августа в Курган приедет патриарх Кирилл, который, как ожидается, проведет службу в кафедральном соборе Александра Невского. Горожане полагают, что епархия не спешит со сносом незаконной постройки, чтобы конфликт разрешил предстоятель РПЦ.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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