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11:25  01 августа 2017 0

В ХМАО поймали 73-летнего эксгибициониста. Он показывал половой орган на детской площадке

Открытая лицензия от 09.09.2016. семья, многодетная семья, девочки, дети со спины
Пенсионер показал нижневартовским школьницам половой органФото: pixabay.com

В Нижневартовске задержали пенсионера-эксгибициониста. Об этом «URA.RU» сообщили в городском отделе следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел 20 июля, но известно об этом стало только сейчас. 73-летний пенсионер на детской площадке возле дома №1 по Комсомольскому проспекту демонстрировал свой половой орган троим малолетним девочкам. Эксгибиционист арестован, следствие проверяет пожилого жителя Нижневартовска на причастность к другим подобным преступлениям — пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Это не первый подобный инцидент в Нижневартовске. В начале июля здесь поймали еще одного местного жителя, демонстрировавшего половой орган школьницам.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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