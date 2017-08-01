В Нижневартовске задержали пенсионера-эксгибициониста. Об этом «URA.RU» сообщили в городском отделе следственного комитета.
По данным следствия, инцидент произошел 20 июля, но известно об этом стало только сейчас. 73-летний пенсионер на детской площадке возле дома №1 по Комсомольскому проспекту демонстрировал свой половой орган троим малолетним девочкам. Эксгибиционист арестован, следствие проверяет пожилого жителя Нижневартовска на причастность к другим подобным преступлениям — пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы.
Это не первый подобный инцидент в Нижневартовске. В начале июля здесь поймали еще одного местного жителя, демонстрировавшего половой орган школьницам.