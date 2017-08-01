Композитор Григорий Гладков уехал в горы на магнитогорский фестиваль

13:37 01 августа 2017 0

Фестиваль провели в горах на базе ММК Фото: depositphotos.com © URA.RU

Десятки творческих коллективов Челябинской области, Башкирии и Чувашии приняли участие во Всероссийском межнациональном фестивале детских песен и традиционных искусств народов России «Край, в котором ты живешь». Почетным гостем мероприятия в этом году стал известный композитор детских песен Григорий Гладков.

Мероприятие состоялось в детском оздоровительном центре «Уральские зори», входящем в Детский оздоровительно-образовательный комплекс ПАО «ММК». «Здесь очень талантливые дети, великолепная природа и то, что делает металлургический комбинат для детей, и не только для детей — это огромный труд и этому надо учиться. Потому что появилась тенденция сокращать социальные программы, вот этого делать не надо ни в коем случае. Это, можно сказать, предательство по отношению к детям и пенсионерам. А вот здесь, в Магнитогорске, это очень здорово развито и чувствуешь, что ты в какой-то стране детства, добра, красоты сказки», — рассказал Григорий Гладков на празднике.

Поддержка комбината позволила принять этот масштабный фестиваль на новой площадке. Как отметил старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Егор Кожаев, благодаря позиции председателя совета директоров ПАО «ММК» и генерального директора комбината в этом году оздоровительному центру «Уральские зори» был сделан подарок в виде клуба, который официально открылся ко Дню металлурга.