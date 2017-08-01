14:35 01 августа 2017 0

Стражи порядка заподозрили, что боксер был пьян за рулем или «под наркотой» Фото: со страницы Егора Мехонцева в соцсетях

Прославленный уральский спортсмен, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в минувшие выходные попал в переделку. Проведя в Москве на Красной площади бой с венесуэльцем Гусмиро Пердомо, боксер прилетел в Екатеринбург. В аэропорту он сел в свой автомобиль Audi A8 (подаренный ему президентом Владимиром Путиным за победу на лондонской Олимпиаде), однако возле дома его остановили сотрудники ГИБДД: им показалось, что спортсмен пьян.

Вероятнее всего, полицейские просто не узнали его и приняли его манеру разговаривать (у него специфическая дикция) за состояние алкогольного опьянения, Они предложили ему пройти освидетельствование. При этом между спортсменом и сотрудниками ГАИ произошел словесный конфликт.

Сам Мехонцев заявил «URA.RU», что не может пока комментировать произошедшее, однако, со слов его друзей, известно, что оппоненты разговаривали не повышенных тонах: одному из гаишников не понравилось, что боксер обращался к нему на «ты». Между тем, как пояснил Мехонцев своим друзьям, он считал нормальным обращаться на «ты» к сержанту, будучи лейтенантом запаса, при этом Егор подчеркивал, что никак не оскорблял правоохранителя.

Градус конфликта повысился настолько, что в какой-то момент стороны чуть не перешли на кулаки. «Один из гаишников сказал, что если Егор будет еще [выпендриваться], он ему вмажет, — рассказал агентству один из друзей боксера. — Егор ответил, дескать, попробуй — прямо в воздухе переобуешься». Когда тот пригрозил, что привлечет его за сопротивление сотруднику полиции, боксер предложил инспектору определиться: или драться, или оформляться.

По рассказу друзей Мехонцева, он даже не стал «козырять» своими корочками — ему важно, чтобы полицейские были вежливы к любому человеку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Гаишники запретили Мехонцеву даже припарковать автомобиль, а также не разрешили сесть за руль его маме, которая ехала вместе с Егором в машине (у нее есть права). В итоге инспекторы просто забрали автомобиль на штрафстоянку. В тот же день Мехонцев прошел медосвидетельствование, которое показало, что он был абсолютно трезв (результаты на наркотики будут готовы примерно через две недели). А на следующей день забрал автомобиль, заплатив около двух тысяч за эвакуатор и штрафстоянку.

По словам друзей, больше всего Егора задела грубость и хамство сотрудников ГИБДД. «Я три года жил в Америке — меня ни разу ни один полицейский не остановил», — рассказывал он однажды «URA.RU». В Лос-Анджелесе американские полицейские даже выносили ему благодарность за задержание уличного грабителя.

В этот же раз, по рассказу знакомых, он даже не стал говорить гаишникам, кто он, и показывать удостоверение члена общественного совета при ГУ МВД по Свердловской области — олимпийскому чемпиону важно, чтобы гаишники были вежливы и предупредительны к любому гражданину, тем более, если он ранен (боксер возвращался с поединка с кровавыми царапинами на лице).

«По обращению данного гражданина уже проведена служебная проверка, в ходе которой действия сотрудников ГИБДД признаны неправомерными, — прокомментировали „URA.RU“ в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области. — Инспекторы ДПС привлечены к строгой дисциплинарной ответственности — им объявлено о неполном служебном соответствии».