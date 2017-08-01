Граждане КНДР, пропавшие в Сургуте, прибыли в Россию в составе национальной трудовой бригады. В день исчезновения северокорейцы пожаловались руководству на неважное самочувствие и не вышли на работу. Об этом сообщила «URA.RU» представитель пресс-службы УМВД по Сургуту Елена Ким.
По данным собеседницы, уроженцы провинции Южный Пхеньян Зо Манн Сун и Чен Гван Чер ранее работали в Ханты-Мансийске, где занимались ремонтом офисов. Затем корейцы отправились в Сургут. Сослуживцы пропавших вспоминают, что один из мужчин не так давно заявлял, что устал находиться в России и намерен вернуться в КНДР.
Получить комментарии официальных представителей Северной Кореи не удалось. В посольстве КНДР в Москве не отвечают на телефонные звонки.
Полиция Сургута объявила в розыск Зо Манн Суна и Чен Гван Чера 27 июля. Известно, что мужчины ушли из дома на улице Ивана Захарова 24 июля и исчезли. Жители города в социальных сетях рассказывают, что видели похожих людей в районе одного из домов по улице Семена Билецкого. По данным сургутян, в руках у предполагаемых северокорейцев были дорожные сумки.