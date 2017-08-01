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Главные новости Югры
15:18  01 августа 2017 0

Граждане КНДР, пропавшие в Сургуте, перед исчезновением жаловались сослуживцам на жизнь

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Двое граждан Северной Кореи вдарились в бега в ЮгреФото: depositphotos.com © URA.RU

Граждане КНДР, пропавшие в Сургуте, прибыли в Россию в составе национальной трудовой бригады. В день исчезновения северокорейцы пожаловались руководству на неважное самочувствие и не вышли на работу. Об этом сообщила «URA.RU» представитель пресс-службы УМВД по Сургуту Елена Ким.

По данным собеседницы, уроженцы провинции Южный Пхеньян Зо Манн Сун и Чен Гван Чер ранее работали в Ханты-Мансийске, где занимались ремонтом офисов. Затем корейцы отправились в Сургут. Сослуживцы пропавших вспоминают, что один из мужчин не так давно заявлял, что устал находиться в России и намерен вернуться в КНДР.

Получить комментарии официальных представителей Северной Кореи не удалось. В посольстве КНДР в Москве не отвечают на телефонные звонки.

Полиция Сургута объявила в розыск Зо Манн Суна и Чен Гван Чера 27 июля. Известно, что мужчины ушли из дома на улице Ивана Захарова 24 июля и исчезли. Жители города в социальных сетях рассказывают, что видели похожих людей в районе одного из домов по улице Семена Билецкого. По данным сургутян, в руках у предполагаемых северокорейцев были дорожные сумки.

Эльдар Булатов
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