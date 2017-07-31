Полиция Сургута объявила в розыск двоих выходцев из Северной Кореи. Уроженцы провинции Южный Пхеньян Зо Манн Сун и Чен Гван Чер ушли из дома на улице Ивана Захарова 24 июля, и на сегодняшний день о местонахождении граждан КНДР ничего не известно. Об этом сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы УМВД по Сургуту Елена Ким.
Собеседница не уточнила род деятельности пропавших, а также цель пребывания граждан Северной Кореи на территории российского Сургута. «Оперуполномоченные располагают данной информацией, но разглашать мы ее не вправе», — комментирует Ким.
Согласно ориентировке полиции, обоим пропавшим на вид 40 лет. Они ростом 160 см, худощавого телосложения, лица азиатского типа, прямоугольной формы. Волосы прямые черные, форма прически — «площадка». Брови прямые средние, уши оттопыренные, размер обуви: 38-39.
Жители Сургута в социальных сетях тем временем гадают, что могло произойти с исчезнувшими корейцами. Одна из популярных версий: мужчины таким образом решили скрыться от северокорейских властей и так избежать возвращения на родину.
«Тут все понятно, уроженцы Северной Кореи: достал режим, власть и т. д. Далеко не редкость, когда уроженцы этой страны при первой же возможности попав за границу, пытаются убежать. В Северной Корее жить невозможно», — рассуждает пользователь «ВКонтакте» Павел Касьянов.
«Скорее всего депортировать хотят, вот и ищут», — считает Станислав Андрашенко.
Другие пользователи отмечают, что видели людей, похожих на тех, кто изображен на ориентировке, в районе одного из домов по улице Семена Билецкого. По данным сургутян, в руках у предполагаемых северокорейцев были дорожные сумки.
Связаться с официальными представителями Северной Кореи не удается — в посольстве КНДР в Москве не отвечают на звонки.