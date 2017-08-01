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Главные новости Свердловской области
15:21  01 августа 2017 0

Игроков «Автомобилиста» обокрали перед матчем в Нижнем Новгороде

Новый тренер ХК
У хоккеистов украли клюшки, коньки, спортивное питаниеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Новгороде на Кубке губернатора обокрали свердловский хоккейный клуб «Автомобилист», рассказали «URA.RU» в пресс-службе команды. Неизвестные проникли в раздевалку команды на стадионе имени Коноваленко и вынесли оттуда вещи игроков.

У хоккеистов украли клюшки, коньки, спортивное питание. «СЭ» пишет, что только часть игроков смогли найти новый спортинвентарь. Нападающие Рок Тичар, Алексей Михнов и защитник Михал Чайковский пропустили матч против казанского» «Ак Барса», стартовавший 1 августа в 14:00, так как им не смогли подобрать форму подходящего размера.

Оперативно получить комментарий в руководстве «Автомобилиста» не удалось — генменеджер клуба Олег Гросс заявил журналисту «URA.RU», что находится на совещании, директор Максим Рябков ответил, что сильно занят.

В пресс-службе ХК «Торпедо», организовавшем турнир, «URA.RU» заявили, что ничего не знают об инциденте.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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