Выборы главы Шурышкарского района могут запомниться самой неконкурентной кампанией 2017 года. В них будут участвовать всего два кандидата, один из них — действующий руководитель муниципалитета Андрей Головин. Его соперником должен стать самовыдвиженец Андрей Булдаков, замдиректора по производству ООО «СМУ-95» из Кирова — вероятнее всего, технический кандидат.
Балдакова пока не зарегистрировали, но, очевидно, это случится, иначе выборы вообще не состоятся. Ни одна парламентская партия не выдвинула своих кандидатов на место главы Шурышкарского района.
«Это очевидные проявления работы оппозиции. Вероятно, они руководствовались логикой, что если нет крупных выборов, то можно ничего не делать. Район отдаленный, и никто не хочет туда ехать и проводить предвыборную работу», — говорит политолог Евгений Забродин.
Выборы пройдут 10 сентября 2017 года.