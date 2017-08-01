Скандально известный экс-депутат Тобольска получил большой срок за аферы

16:35 01 августа 2017 0

Экс-депутат гордумы Тобольска Вадим Дехтярев проведет в колонии десять лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тобольске осужден бывший депутат городской думы, крупный автодилер Вадим Дехтярев. У банка ВТБ 24 он похитил 23,2 миллиона рублей, своих покупателей обманул на 30 миллионов рублей, а компаниям, поставлявшим автомобили в его автосалоны, причинил ущерб на 12,6 миллиона рублей.

С января 2013 года по ноябрь 2014-го Дехтярев, будучи учредителем (а в некоторых предприятиях — и директором) ООО «Тобольск-Моторс-Р», ООО «Автодом», ЗАО «Сибирский автодом», ООО «Тобольская автотранспортная компания», создал мошенническую схему для получения банковских кредитов. Он убедил нескольких работников оформить на себя банковские кредиты и передать ему деньги «на развитие бизнеса». Предприниматель оформлял сотрудникам фиктивные справки 2-НДФЛ, в которых указывал завышенный уровень зарплаты. С работниками Дехтярев заключал договоры займа и обязался платить проценты по их кредитам.

В правоохранительные органы обратился только банк ВТБ 24, сообщил источник «URA.RU», близко знакомый с ситуацией. Поначалу Дехтярев, который оформил займ и на себя тоже, исправно платил по кредитам своих сотрудников, и банк предложил им взять кредиты еще. Работники согласились и вновь передали деньги Дехтяреву. В общей сложности были оформлены 17 кредитов, причем суммы займов были значительными.

Один из заемщиков взял в банке два миллиона рублей на семь лет под 25,5% годовых, другая сотрудница оформила кредит на 1,6 миллиона рублей под 31,87% годовых.

Через некоторое время платежи по кредитам перестали поступать в банк, и тот обратился в правоохранительные органы. Некоторым заемщикам предстоит платить по кредитам до 2020 года. Всего Дехтярев похитил у ВТБ 24 более 23,2 миллиона рублей.

Также, по версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года Дехтярев похитил 30 миллионов рублей у клиентов ООО «Тобольск-Моторс-Р» и ООО «Автодом». Покупатели вносили деньги за автомобили Renault, Chery, Kia, ГАЗ, Toyota и Volkswagen. Однако предприниматель не рассчитывался с поставщиками за взятые на реализацию машины, и те не выдали ему оригиналы ПТС. В результате некоторые клиенты, не дождавшись оригиналов ПТС, отказались полностью вносить плату за автомобиль.

Другие клиенты согласились взять автомобили с копиями ПТС, полностью оплатив авто. Им приходилось каждые десять дней возвращаться в автосалоны Дехтярева, чтобы получить новую копию документа. Поскольку Дехтярев не рассчитался с поставщиками за проданные машины, те периодически приезжали в автосалоны бизнесмена с проверками. Чтобы оправдаться перед поставщиками, Дехтярев просил клиентов под различными предлогами приехать в салон и оставить там свои автомобили.

Во время одного из визитов представители поставщиков забрали машины, и вернувшиеся клиенты обнаружили пустой автосалон.

Своей деятельностью с августа 2013 года по февраль 2015 года Вадим Дехтярев трем поставщикам автомобилей причинил ущерб на сумму более 12,6 миллиона рублей — предприниматель не рассчитался за взятые на реализацию машины. Суд признал ООО «Тобольск-Моторс Р» банкротом в июне 2015 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Тобольский городской суд признал 51-летнего Вадима Дехтярева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путём обмана при отсутствии признаков хищения. Предприниматель и экс-депутат Тобольской городской думы осужден на десять лет лишения свободы в колонии общего режима.