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17:18  01 августа 2017 0

Пермякам вернули дешевые и популярные авиарейсы в соседний регион

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Улететь в Киров можно будет трижды в неделюФото: Pixabay

В скором времени вернутся прямые рейсы из Перми в Киров. Билет в одну сторону будет стоить 2926 рублей, включая сборы.

Осуществлять перелеты будет авиакомпания «Оренбуржье». Первый рейс состоится 16 августа. Улететь в соседний регион можно будет трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Рейсы субсидированные, их будут осуществлять воздушные суда L-410. Время в пути займет один час 20 минут.

Ранее улететь из Перми в Киров можно было авиакомпанией Dexter, но у нее значительно снизился пассажиропоток. В 2017 году он составил более двух тысяч человек, а в первом полугодии 2017-го — 616, сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. По этой причине полеты в Киров Dexter прекратила.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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