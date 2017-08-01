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Главные новости Тюменской области
17:51  01 августа 2017 0

В Тюмени иномарка на «зебре» сбила юного велосипедиста. ФОТО

Велосипедиста сбили прямо на "зебре"Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени прямо на пешеходном переходе автомобиль сбил юного велосипедиста. Водитель иномарки пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Инцидент произошел на улице Товарное шоссе.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, 13-летний подросток ехал на велосипеде по тротуару, и, подъехав к «зебре», не стал спешиваться или тормозить, а выехал на переход на той же скорости. В это время по Товарному шоссе двигался Renault Logan. Водитель попытался экстренно затормозить, но избежать ДТП не удалось. К счастью, мальчик остался жив — медики зафиксировали у него травмы ноги и головы.

В ГИБДД напомнили, что для пересечения проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться — за нарушение правил велосипедист, достигший 16 лет, должен заплатить штраф в 800 рублей. Если нарушитель меньшего возраста, ответственность несут его родители.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

За июль в Тюменской области зарегистрировано 16 ДТП с участием детей-велосипедистов, причем в 12 из них, по данным региональной ГИБДД, виноваты сами велосипедисты. В трех случаях они принимались совершать на дороге опасные маневры, еще трое нарушили правила очередности проезда перекрестков, а шесть подростков пересекали пешеходные переходы не спешиваясь.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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