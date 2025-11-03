Непогода внесла коррективы в работу аэропорта Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Кургана утром 3 ноября произошли сбои в расписании. Рейс в Санкт-Петербург был задержан из-за плохой погоды, а самолет из Сочи не смог приземлиться и ушел на запасной аэродром в Тюмень. Информация об этом размещена на сайте аэропорта.

Онлайн-табло рейсов на 3 ноября 2025 года в Кургане Фото: airkurgan.ru





«Рейс ЕО-519 „Икар“ из Сочи следует в Тюмень. Рейс ЕО-348 „Икар“ в Санкт-Петербург задержан по метеоусловиям», — следует из данных онлайн-табло аэропорта Курган.

При этом, согласно информации на табло, утренний рейс из Москвы (Домодедово) ТИ-1091 прибыл в Курган по расписанию. Вылет обратного рейса в столицу ТИ-1092 также прошел без задержек.

