Суд встал на сторону олигарха Алтушкина в споре с челябинцами

19:15 01 августа 2017 0

Под иском подписались порядка 4 тысяч жителей Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд рассмотрел коллективный иск по отмене постановления 2013 года, подписанного и. о. губернатора Сергеем Комяковым. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

В областном суде Челябинска рассмотрели коллективный иск (под ним поставили подписи порядка 4 тысяч жителей), касающийся изменения статуса лесопарковой зоны Сосновского района. Документ, подписанный в 2013 году и. о. губернатора Комяковым, узаконил вырубку леса под строительство Томинского ГОКа (проектом «РМК» руководит Игорь Алтушкин).

По официальным данным областного суда, в заседании участвовали 200 человек. Остальные следили за заседанием в прямом эфире. Суд отказал в удовлетворении иска, вопросы запрета строительства Томинского ГОКа не рассматривались. Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.