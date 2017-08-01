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01 августа 2017
31 июля 2017
19:15  01 августа 2017 0

Суд встал на сторону олигарха Алтушкина в споре с челябинцами

Под иском подписались порядка 4 тысяч жителей ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд рассмотрел коллективный иск по отмене постановления 2013 года, подписанного и. о. губернатора Сергеем Комяковым. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

В областном суде Челябинска рассмотрели коллективный иск (под ним поставили подписи порядка 4 тысяч жителей), касающийся изменения статуса лесопарковой зоны Сосновского района. Документ, подписанный в 2013 году и. о. губернатора Комяковым, узаконил вырубку леса под строительство Томинского ГОКа (проектом «РМК» руководит Игорь Алтушкин).

По официальным данным областного суда, в заседании участвовали 200 человек. Остальные следили за заседанием в прямом эфире. Суд отказал в удовлетворении иска, вопросы запрета строительства Томинского ГОКа не рассматривались. Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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