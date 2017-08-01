В Челябинске жители судятся с олигархом Игорем Алтушкиным

Челябинский областной суд 1 августа, во вторник, продолжит рассмотрение коллективного иска по отмене постановления, подписанного в 2013 году и. о. губернатора Сергеем Комяковым об изменении статуса лесопарковой зоны Сосновского района. Этот документ узаконил вырубку леса под строительство Томинского ГОКа, проекта Русской медной компании, руководит которым Игорь Алтушкин. К коллективному иску присоединились более 2,5 тысяч южноуральцев.
31 июля на первом заседании суд объединил два иска — коллективный и ранее поданный юристом Владимиром Казанцевым. Именно Казанцев поставил под сомнение законность постановления 2013 года. Если удастся отменить это постановление, то будет признано незаконным и решение Россельхоза, принятого на основании данного документа, позволяющего расчищать от леса площадку под горно-обогатительный комбинат. Это может остановить строительство ГОКа. На первом заседании суда также стало известно, что областные власти изменили постановление, подписанное в 2013 году, когда регионом руководил Михаил Юревич. Сейчас юристы движения «Стоп-ГОК» взяли паузу, чтобы разобраться в ситуации.
Работы на площадке Томинского ГОКа начались в июне, хотя в РМК заявляли, что речь идет об установке временных объектов. Саму площадку обтянули колючей проволокой и стали вырубать лес. О необходимости соблюдения экологического законодательства со стороны «Русской медной компании» говорили и во время выездного заседания СПЧ.
Президент РМК Игорь Алтушкин официально заявил о начале строительства ГОКа, но власти Челябинской области напомнили Алтушкину о том, что «Русская медная компания» взяла на себя обязательство изменить первоначальный проект, чтобы максимально снизить экологические риски. 28 июля в Челябинске, в сквере имени Андреевского состоялся пикет против проекта РМК.