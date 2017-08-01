Незарегистрированные кандидаты в губернаторы Прикамья решили сорвать праздник конкурентов

В Пермском крае принято решение о регистрации пяти кандидатов на выборах губернатора. «Отказники» же устроили скандал и попытались перенести судьбоносное заседание на более поздний срок.
Во вторник, 1 августа, Избирательная комиссия региона рассмотрела вопрос регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края. Муниципальный фильтр сумели пройти пятеро из семи политиков: врио губернатора Максим Решетников (выдвинут «Единой Россией»), адвокат из Москвы Ирина Филатова (КПРФ), лидер фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР), ученый-эколог, пенсионер Владимир Аликин («Справедливая Россия») и член крайизбиркома, активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Степанов («Патриоты России»).
Два кандидата, не сумевшие собрать нужное число подписей депутатов, попытались сорвать регистрацию противников. Лидер движения «Выбор» Константин Окунев (выдвинут партией «Города России») направил заявление, что ему создавали искусственные препятствия при помощи административного ресурса.
«Фильтр был организован из рук вон плохо для тех кандидатов, у кого критическая позиция по отношению к действующей власти. Нам рассказывали, что депутатов запугивают, не дают возможности высказаться», — сказал представитель Окунева — известный юрист и общественник Александр Минкович. Последний предложил отложить регистрацию на два дня до выяснения, сколько вообще за период избирательной кампании было собрано подписей депутатов — возможно, некоторые кандидаты собрали больше чем нужно и помешали конкурентам. Ответ избиркома: комиссия действует в рамках своих полномочий, установленных законном, и не вправе проводить подобную проверку.
Затем стали разбираться в конфликте экс-руководителя пермской приемной президента Олега Хараськина («Партия Великое Отечество») и Андрея Степанова, которого многие называют техническим кандидатом. Первый из них не прошел муниципальный фильтр потому лишь, что получил подписи четырех депутатов, которые ранее поддержали Степанова.
Андрею Степанову, который является представителем маленькой партии, был задан вопрос, каким образом он собрал подписи депутатов уже в течение нескольких дней после выдвижения. «Мы берем не количеством, а качеством работы. Мы готовились к кампании с зимы. Была проделана налаженная работа, которая и дала результат. Штаб работал четко в соответствии с законом. Юридическая чистота — это наш принцип», — ответил кандидат-«патриот».
Хараськин предоставил письменные заявления двух из четырех депутатов — они утверждают, что не подписывали за Степанова. Однако поступило второе заявление одного из парламентариев, который пояснил, что сначала подписался за Решетникова, потом за Степанова, а потом за Хараськина. Краийзбиркому было предложено опросить названных депутатов, но комиссия отметила, что не вправе сомневаться в подлинности подписей, заверенных нотариусом.
В итоге кандидатам Окуневу и Хараськину отказано в регистрации. Крайизбриком предложил им обратиться в суд.
Выборы губернатора Прикамья пройдут впервые после образования субъекта РФ (это произошло в декабре 2005 года). Зарегистрированы пять кандидатов. Голосование намечено на 10 сентября.