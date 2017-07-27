Кандидаты в губернаторы попались на махинациях

22:21 27 июля 2017 0

Из семи кандидатов только двое сумели «чисто» пройти пресловутый муниципальный фильтр Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Раскрыта одна из главных интриг выборов губернатора Пермского края, которые пройдут 10 сентября: стало понятно, кого из семи кандидатов зарегистрируют. Претендентам на пост главы региона пришлось публично отчитаться, как они собирали подписи депутатов в свою поддержку. К большинству возникли вопросы.

В четверг, 27 июля, Избирательная комиссия Пермского края взялась проверять документы предоставленные кандидатами в губернаторы. Конкретно — листы с подписями депутатов, собранные политиками для прохождения муниципального фильтра. По действующим условиям, кандидат обязан заручиться поддержкой 6% депутатов на 75% территорий, то есть предоставить в избирком от 234 до 245 подписей.

Три часа читки депутатских фамилий не прошли даром — открылись занимательные подробности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Суть проверки — выяснить у депутатов ли собирались подписи, существуют ли эти люди в действительности, не подписались ли они одновременно за нескольких кандидатов. Незадолго до заседания о своем выходе из кампании объявил экс-депутат Заксобрания, лидер движения «Выбор» Константин Окунев (выдвинут партией «Города России»). Кандидат получил около 160 подписей. Ранее он записал видеообращение к президенту, в котором заявил о невозможности пройти муниципальный фильтр из-за противодействия административного ресурса. В гонке остались шестеро.

Проверку документов решили сделать публичной, поэтому небольшой зал был забит под завязку: члены крайизбиркома, представители уполномоченного по правам человека, журналисты и общественники. В проходе толпились телевизионщики с камерами. Пришли и три кандидата — лидер фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР), экс-руководитель приемной президента в Пермском крае Олег Хараськин («Партия Великое Отечество») и член крайизбиркома, активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Степанов («Патриоты России»), которого называют техническим участником кампании.

Игорь Вагин раскрыл все секреты: общественность своими глазами увидела, что из себя представляет муниципальный фильтр Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Никакой обязанности проводить заседание рабочей группы в открытом формате у нас нет. Но мы посчитали это правильным — чтобы не было сомнений в легитимности процедуры. Поэтому сделали процесс максимально открытым и для объективных наблюдателей — представителей СМИ и общественности. Нам скрывать нечего», — пояснил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Сначала собравшимся рассказали о муниципальном фильтре, прозвучали вступительные речи о том, что подобная процедура проходит впервые. Затем членам рабочей группы раздали увесистые папки с подписными листами — было принято решение «идти» по каждой территории и пофамильно, в ручном режиме сверять подписи.

«У нас уже стало жарко — добавьте кондиционер!» — раздалось в зале. «Сейчас еще жарче будет — когда начнутся повторы подписей!» — послышалось в ответ. «Не пугайте, пожалуйста, все будет хорошо!» — прозвучал третий голос.

«Возражений против членов рабочей группы нет?» — уточнил Игорь Вагин и в ответ услышал молчание. Избирком стал решать судьбу кандидатов.

Александр Минкович до последнего борется за Окунева Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Представитель штаба Окунева — известный юрист и общественник Александр Минкович — заявил, что некоторые кандидаты собрали в свою поддержку гораздо больше подписей, чем нужно — следовательно, это снизило шансы конкурентов на прохождение фильтра.

«Могла ли комиссия провести опросы органов местного самоуправления на предмет того, сколько депутатов вообще давали подписи?» — обратился к избиркому Минкович. Ответ: комиссия не могла проводить подобные опросы и начала работу с подписями только после их сдачи.

«Эта позиция, что кто-то собрал подписей слишком много… Мы никак не можем к ней отнестись. Верхнего предела нет, он законом не установлен», — ответил Вагин и отметил, что поступала жалоба на происходящее в Гайнском районе. Информация передана в прокуратуру, ответа пока нет.

Олег Постников словно почуял неладное и поспешил на выход Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собравшиеся, очевидно, поняли, что чтение списков затянется надолго — половина наблюдателей ретировалась. Выпрыгнул из зала и Олег Постников — то ли жарко стало, то ли почувствовал неладное.

Стартовала «читка», которую усложнял тот факт, что фамилии депутатов в списках не расставлены по алфавиту. «Помедленнее!», «Потише!» — просили друг друга избиркомовцы.

«Лбов…» — произнес один из членов рабочей группы. «Это телеграмм-канал что ли? Вот и автор нашелся!» — избиркомовцы позволили себе пошутить.

Начиналось все спокойно, но в середине списка муниципалитетов открылись интересные факты. Оказалось, что Постников собрал подписи у депутатов, ранее поддержавших других кандидатов: пять совпадений с Хараськиным, одно — с Окуневым. Во всех случаях либерал-демократ проиграл — конкуренты получили подписи раньше.

Вскрылись и откровенные «ляпы»: на одном из листов проставлен 2018 год, где-то день рождения депутата не совпадает с реальным, отличаются даты подписания и заверения листа, один из депутатов якобы родился в 1871 году… Поскольку Постников ушел, спросить о недочетах было некого.

Вчера Андрей Степанов стал кандидатом в губернаторы, а уже сегодня собрал подписи в свою поддержку — это не фэнтези, а реальные пермские выборы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Напряжение в зале росло. У Олега Хараськина обнаружились еще и четыре совпадения с патриотом Степановым. «Выиграл» последний. Причем подписи на разных территориях Прикамья он получил еще 15 июня — на следующий же день после выдвижения в губернаторы. У ряда наблюдателей возникло ощущение явной подтасовки. Как и тот факт, к примеру, что Кунгурский район разом поддержал кандидата от КПРФ — адвоката из Москвы Ирину Филатову. Коммунистка, впрочем, также не избежала «дублей» — два с Хараськиным, один с Окуневым.

В итоге «чистыми» оказались лишь два кандидата — врио губернатора Максим Решетников («Единая Россия») и ученый-эколог, пенсионер Владимир Аликин («Справедливая Россия»). Примечательно, что эсер-профессор выдвинулся в губернаторы одним из последних, но к его подписным листам вопросов не возникло.

Закончив «читку», члены рабочей группы ушли на перерыв — сверять результаты по электронной системе ГАС «Выборы». Выявленный «брак» теперь ставит крест на участии в выборах Олега Хараськина — действительные подписи не покрывают 75% территорий Прикамья.

По словам Олега Хараськина, депутаты и сами не помнят, за кого подписывались Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кандидат выглядел явно расстроенным. Он пояснил, что действительно собирал повторные подписи у депутатов, но только у тех, кто подписывался за Решетникова. «У нас не было другого выхода. По всей видимости, депутаты ставили подписи одновременно и за Решетникова, и за Степанова. Но мы опрашивали их, некоторые отвечают „я не знаю“, „я не помню“», — говорит политик. Он намерен тщательно проверить случаи совпадений подписей. Хараськин считает, что его «прицельно» решили исключить из кампании.

Александр Минкович назвал театром абсурда «вылет» из предвыборной гонки оппозиционных кандидатов: «Это самоповешение с точки зрения легитимности». Ну, а Окуневу и Хараськину еще предстоят разбирательства — на кандидатов нажаловались, что они пытались подкупить депутатов. Избирком переправил обращения в прокуратуру.

После перерыва рабочая группа вернулась в зал. Компанию им составили представители кандидатов — стали внимательно рассматривать подписные листы и предлагать провести опрос депутатов, чтобы выяснить, за кого они все-таки подписывались. На одном из ближайших заседаний комиссия примет окончательное решение о регистрации кандидатов. Результаты проверки документов и списки депутатов-подписантов будут опубликованы в системе ГАС «Выборы».

Но пока стороны спорили в кабинетах крайизбиркома, ситуацию «URA.RU» полностью разъяснил депутат Земского собрания Гайнского района Алексей Портной, который сначала подписался за Окунева, а затем за Постникова. «Я действительно изначально поддержал Окунева, ездил к нотариусу. Потом мне позвонили, сообщили, что надо подписаться за кандидата от ЛДПР — я ведь являюсь представителем этой партии. Сказали, что первая подпись роли не играет — можно и за двоих подписываться. Ну я и отдал подпись за второго кандидата. И другие депутаты делали то же самое».