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01 августа 2017
19:40  01 августа 2017 12

Польский министр обороны обвинил СССР в сговоре с нацистами

Глава МИД сделал заявление во время выступления в честь 73-й годовщины Варшавского восстанияФото: Pixabay

Глава министерства обороны Польши Антони Мачеревич обвинил СССР в сговоре с нацистской Германией. Такое заявление он сделал во время выступления по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания, передает портал «Экономика сегодня».

Глава Минобороны Польши заявил, что история последних 80 лет была бы другой, если бы поколение страны не истребила «преступная немецкая и советская махина». Он считает, что стремление восстановить независимое польское государство — главный «мотор борьбы» Варшавского восстания 1944 года.

Мачеревич также заявил, что Красная Армия якобы ждала момента, когда Варшаву «истребят немецкие палачи, во время „Волынской резни“», массового истребления Украинской повстанческой армией поляков на территории Волыни.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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