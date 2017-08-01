На Транссибе из-за отключения электричества остановились поезда

На Транссибе из-за отключения внешнего энергоснабжения тяговых подстанций приостановлено движение. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отключение электроэнергии на участке Могоча — Хабаровск произошло 1 августа, в 14:10 по московскому времени. Причины отключения выясняются. «Ожидаются задержки пассажирских поездов», — предупреждают в РЖД.
По сообщению Минэнергетики, отключились первая цепь воздушных линий (ВЛ) 500 кВ «Бурейская ГЭС — Хабаровская»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Левобережная» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Востока»), межгосударственная ВЛ 500 кВ «Амурская — Хэйхэ»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Волочаевка тяговая».