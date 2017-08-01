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01 августа 2017
20:04  01 августа 2017 0

На Транссибе из-за отключения электричества остановились поезда

Отключение электроэнергии произошло на участке Могоча – ХабаровскФото: Википедия

На Транссибе из-за отключения внешнего энергоснабжения тяговых подстанций приостановлено движение. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Отключение электроэнергии на участке Могоча — Хабаровск произошло 1 августа, в 14:10 по московскому времени. Причины отключения выясняются. «Ожидаются задержки пассажирских поездов», — предупреждают в РЖД.

По сообщению Минэнергетики, отключились первая цепь воздушных линий (ВЛ) 500 кВ «Бурейская ГЭС — Хабаровская»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Левобережная» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Востока»), межгосударственная ВЛ 500 кВ «Амурская — Хэйхэ»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Волочаевка тяговая».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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