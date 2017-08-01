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01 августа 2017
20:20  01 августа 2017 1

Бойца Росгвардии, раненого в перестрелке с бандой ГТА, готовят к операции в госпитале

Из суда были срочно эвакуированы все сотрудники и посетителиФото: mosoblsud.ru

Сотрудника Росгвардии, раненного во время перестрелки в Московском облсуде, отправили в главный военный клинический госпиталь ведомства.

Бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области, раненного во время схватки с бандитами в здании Московского областного суда, направили в главный военный клинический госпиталь в Балашихе.

Прапорщика ранили в левое плечо. Его уже прооперировали в больнице Красногорска, сейчас хирурги госпиталя Росгвардии готовятся к проведению операции по «репозиции костных отломков», передает агентство «Москва».

Перестрелка в Московском облсуде произошла 1 августа. Стрельбу начали фигуранты дела так называемой банды ГТА, над которой как раз шел процесс. В результате бойни ранено пять человек, из них трое в тяжелом состоянии. Трех бандитов, по последним данным, застрелили. Известно, что среди них Холик Субхонов, который и организовал попытку побега. У него при себе нашли заточку, которую он как-то умудрился пронести в суд, добавляет канал Mash.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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