Сотрудника Росгвардии, раненного во время перестрелки в Московском облсуде, отправили в главный военный клинический госпиталь ведомства.
Бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области, раненного во время схватки с бандитами в здании Московского областного суда, направили в главный военный клинический госпиталь в Балашихе.
Прапорщика ранили в левое плечо. Его уже прооперировали в больнице Красногорска, сейчас хирурги госпиталя Росгвардии готовятся к проведению операции по «репозиции костных отломков», передает агентство «Москва».
Перестрелка в Московском облсуде произошла 1 августа. Стрельбу начали фигуранты дела так называемой банды ГТА, над которой как раз шел процесс. В результате бойни ранено пять человек, из них трое в тяжелом состоянии. Трех бандитов, по последним данным, застрелили. Известно, что среди них Холик Субхонов, который и организовал попытку побега. У него при себе нашли заточку, которую он как-то умудрился пронести в суд, добавляет канал Mash.