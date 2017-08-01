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Главные новости Пермского края
20:26  01 августа 2017 1

В Пермском крае участницу пикника нашли в автомобиле на дне реки

Разное. Курган, полевые цветы, берег реки
Следователи выясняют, случайно ли погибла женщина после бурных выходных на природеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

После бурного отдыха на реке Сылве нетрезвая компания недосчиталась подруги. Тело женщины нашли в автомобиле на дне реки.

Компания пермяков приехала отдохнуть на берег Сылвы в Кишертском районе 28 июля. Два дня они веселились и употребляли алкоголь. «В ночь на 30 июля, проснувшись, отдыхающие обнаружили, что одной из женщин нет. При этом пропал и автомобиль, на котором приехали друзья. Собрав вещи, компания вернулась в Пермь», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого СУ СКР.

В тот же день удалось обнаружить и тело пропавшей, и автомобиль. Женщина была в салоне машины, которую нашли в 100 метрах ниже по течению от места, где отдыхали пермяки. Находилась ли погибшая за рулем или нет, пока не уточняется. Сейчас следователи выясняют, могла ли стать пермячка жертвой преступления. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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