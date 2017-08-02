Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова выразила уверенность в том, что муниципальный фильтр в том виде, в котором он существует, должен быть отменен. Кроме того, считает председатель ЦИК, единый день голосования нужно перенести с сентября на другое время.
«Я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять. Это мое глубочайшее убеждение», — заявила Элла Памфилова в интервью изданию «Коммерсант».
По словам главы Центризбиркома, вместо существующего муниципального фильтра необходима некая правовая норма, которая не убивала бы конкуренцию и не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или реальных оппонентов.
Элла Памфилова привела примеры, когда действующие в ряде стран нормы четко разделяют действующих политиков и политических проходимцев.
Тем не менее — это не сию минутная работа, она требует анализа и понимания, насколько серьезные изменения нужны — кардинальные или косметические. В любом случае, если поправки к закону и будут, то не раньше следующего парламентского цикла.