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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
04:34  02 августа 2017 0

Глава ЦИК РФ выступила за изменения муниципального фильтра

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова уверена, что муниципальный фильтр в том виде, в каком он существует сейчас, необходимо отменитьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова выразила уверенность в том, что муниципальный фильтр в том виде, в котором он существует, должен быть отменен. Кроме того, считает председатель ЦИК, единый день голосования нужно перенести с сентября на другое время.

«Я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять. Это мое глубочайшее убеждение», — заявила Элла Памфилова в интервью изданию «Коммерсант».

По словам главы Центризбиркома, вместо существующего муниципального фильтра необходима некая правовая норма, которая не убивала бы конкуренцию и не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или реальных оппонентов.

Элла Памфилова привела примеры, когда действующие в ряде стран нормы четко разделяют действующих политиков и политических проходимцев.

Тем не менее — это не сию минутная работа, она требует анализа и понимания, насколько серьезные изменения нужны — кардинальные или косметические. В любом случае, если поправки к закону и будут, то не раньше следующего парламентского цикла.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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