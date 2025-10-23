InfoBRICS: действия Трампа не вынудят Россию отказаться от ее целей по Украине
Дональд Трамп хотел бы надавить на Россию, анонсировал Наговицын
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Действия президента США Дональда Трампа не повлияют на позицию России по украинскому конфликту. Об этом сообщил египетский экономист Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«Эта отчаянная попытка перехватить инициативу в переговорах не заставит Москву пересмотреть свои четкие требования по освобождению и признанию новых территорий и Крыма как части России, а также денацификации, демилитаризации и сохранения нейтрального статуса Украины», — говорится в публикации InfoBRICS.
Ранее администрация США объявила о расширении антироссийских санкций. Под ограничительные меры попали крупнейшие российские компании — «Роснефть», «Лукойл» и их дочерние структуры, следует из сообщения минфина. На этом фоне Трамп также сообщил об отмене запланированной в Будапеште встречи с президентом Владимиром Путиным, отметив при этом готовность к будущему диалогу.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что новые санкции против России покажут свой эффект только через полгода, однако признавал сомнения в их способности вынудить Москву изменить свою позицию по украинскому вопросу. Российские власти неоднократно подчеркивали, что ограничения не повлияют на экономику страны. Под санкции попали крупнейшие российские компании, включая «Роснефть» и «Лукойл».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.