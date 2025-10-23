АКРА: ожидается снижение ставки ЦБ до 16%
Банк России может снизить ставку 24 октября
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Банк России может снизить ключевую ставку на один процентный пункт — с 17% до 16% годовых — уже в пятницу, 25 октября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на опрошенных экспертов финансового рынка. Ожидания большинства аналитиков совпадают во мнении о предстоящем снижении, однако часть специалистов не исключает, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне.
Причиной возможного смягчения политики называют стабилизацию макроэкономических показателей и ослабление инфляционных сигналов в экономике. «Базовый сценарий на ближайшее заседание — снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт, с 17% до 16%, и вероятное снижение также и на последнем заседании года», — пояснил РИА Новости старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Эксперт отмечает, что условия на рынке позволяют перейти к более мягкой денежно-кредитной политике, хотя окончательное решение будет зависеть от анализа текущих рисков.
Частичный консенсус аналитиков объясняется разнонаправленной динамикой инфляции, изменением потребительских настроений и замедлением темпов кредитования. После рекордного повышения ключевой ставки Банк России в течение прошлого года трижды усиливал ограничительную политику: в июле ставка была повышена до 18%, в сентябре — до 19%, а в октябре — до исторических 21% годовых. Такой уровень сохранялся более семи месяцев, что позволило сдержать ускорение инфляции. На сегодняшний день ситуация на финансовом рынке характеризуется большей стабильностью, что создает условия для более гибких решений со стороны регулятора.
