АКРА: ожидается снижение ставки ЦБ до 16%

Банк России может снизить ключевую ставку на один процентный пункт — с 17% до 16% годовых — уже в пятницу, 25 октября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на опрошенных экспертов финансового рынка. Ожидания большинства аналитиков совпадают во мнении о предстоящем снижении, однако часть специалистов не исключает, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне.

Причиной возможного смягчения политики называют стабилизацию макроэкономических показателей и ослабление инфляционных сигналов в экономике. «Базовый сценарий на ближайшее заседание — снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт, с 17% до 16%, и вероятное снижение также и на последнем заседании года», — пояснил РИА Новости старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Эксперт отмечает, что условия на рынке позволяют перейти к более мягкой денежно-кредитной политике, хотя окончательное решение будет зависеть от анализа текущих рисков.