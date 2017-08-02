Украина хочет получить у России миллиард за Керченский мост

Власти Украины подсчитывают убытки, связанные со строительством моста через Керченский пролив и готовят судебный иск против России, сообщает «Национальная служба новостей». Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.
Дело в том, что на стройке моста через Керченский пролив на вторую половину августа запланирована установка арочных пролетных строений. Из-за этого в течение 23 дней судоходство в районе работ будет ограничено по объективным причинам. Соответственно, Мариупольский и Бердянский торговые порты недосчитаются прибыли.
Ранее Лавренюк указывал, напоминает «Ридус», что Украина за это время потеряет около миллиарда рублей (полмиллиарда гривен).