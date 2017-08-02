Из-за пожаров на Ямале возможны проблемы с транспортом

По данным на 2 августа, на Ямале охвачено пожарами 79,5 тыс. гектаров тундры и леса, что существенно больше, чем сутки назад (54 тыс. га). В их тушении задействовано 850 человек, сообщили «URA.RU» в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Ямала.
Из-за задымленности могут возникнуть проблемы на переправе между городами Лабытнанги и Салехард: паромы не могут работать во время плохой видимости.
В течение суток на горящие площади специалисты скинули почти 670 тонн воды. На Ямале по-прежнему ждут второй самолет-амфибию Бе-200. Первый такой борт МЧС уже работает в наиболее напряженных точках.
По данным Авиалесохраны, в ЯНАО задействовано 253 авиапожарных этого подразделения. Также 60 работников прислала Уральская база авиационной охраны лесов, 60 работников — Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов, 52 работника — Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов, 38 работников из Архангельской области — Единый лесопожарный центр.
С 23 июля 2017 года в округе действует режим ЧС.