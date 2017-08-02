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02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Свердловской области
12:10  02 августа 2017 0

Символ «Урала» сбросился с высоты после ничьей с главным конкурентом. ВИДЕО

«Шмель» на самолете поднялся на высоту 2000 метровФото: пресс-служба ФК "Урал"

Талисман футбольного клуба «Урал» в честь дня ВДВ, 2 августа, прыгнул с парашютом. «Шмель» на самолете поднялся на высоту 2000 метров и смело бросился вниз.

В пресс-службе «Урала» рассказали «URA.RU», что в костюме был мастер спорта по классическому парашютизму, инструктор ДОСААФ Александр Новоселов, совершивший за свою спортивную карьеру более 7,5 тыс. прыжков.

ФК «Урал» начал выступать в новом сезоне 2017-2018. 29 июля футболисты сыграли вничью с «Уфой» — 1:1. После трех туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионата России с пятью очками. А «Уфа» находится на восьмом месте.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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