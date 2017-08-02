Талисман футбольного клуба «Урал» в честь дня ВДВ, 2 августа, прыгнул с парашютом. «Шмель» на самолете поднялся на высоту 2000 метров и смело бросился вниз.
В пресс-службе «Урала» рассказали «URA.RU», что в костюме был мастер спорта по классическому парашютизму, инструктор ДОСААФ Александр Новоселов, совершивший за свою спортивную карьеру более 7,5 тыс. прыжков.
ФК «Урал» начал выступать в новом сезоне 2017-2018. 29 июля футболисты сыграли вничью с «Уфой» — 1:1. После трех туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионата России с пятью очками. А «Уфа» находится на восьмом месте.