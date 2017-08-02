В здании муниципального «Сургутского хлебозавода» работает полиция и ОМОН. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в окружном УМВД и региональном управлении Росгвардии.
Пресс-секретарь Росгвардии в ХМАО Юлия Шмелева отметила, что бойцы ОМОНа оказывают силовое сопровождение операции полицейских. Врио начальник пресс-службы югорской полиции Софья Юсина сообщила, что проводятся оперативные мероприятия, однако подробности спецоперации будут позже.
По неофициальным данным, в кабинете директора Сергея Пустозерова проводится выемка документов, сам руководитель муниципального предприятия заблокирован в собственном офисе.
«Сургутский хлебозавод» принадлежит городской администрации. Ранее власти Сургута пытались его приватизировать, однако депутаты гордумы отклонили предложение чиновников. Муниципальная компания также засветилась еще в одной истории — предприятию понадобилось 13 тонн вазелина. Мэрия готова была потратить на эти цели 1,8 млн рублей.