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Главные новости Югры
12:59  02 августа 2017 2

Срочно! На крупный югорский завод нагрянул ОМОН. Бизнес принадлежит местным чиновникам

СГМУП
К директору муниципального хлебозавода Сергею Пустозерову нагрянули бойцы ОМОНаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В здании муниципального «Сургутского хлебозавода» работает полиция и ОМОН. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в окружном УМВД и региональном управлении Росгвардии.

Пресс-секретарь Росгвардии в ХМАО Юлия Шмелева отметила, что бойцы ОМОНа оказывают силовое сопровождение операции полицейских. Врио начальник пресс-службы югорской полиции Софья Юсина сообщила, что проводятся оперативные мероприятия, однако подробности спецоперации будут позже.

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Мэрия Сургута решила проверить пределы дозволенного

По неофициальным данным, в кабинете директора Сергея Пустозерова проводится выемка документов, сам руководитель муниципального предприятия заблокирован в собственном офисе.

«Сургутский хлебозавод» принадлежит городской администрации. Ранее власти Сургута пытались его приватизировать, однако депутаты гордумы отклонили предложение чиновников. Муниципальная компания также засветилась еще в одной истории — предприятию понадобилось 13 тонн вазелина. Мэрия готова была потратить на эти цели 1,8 млн рублей.

Антон Степыгин
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