Часть жилого сектора Ноябрьска на Ямале удалось спасти от массовых отключений горячей воды благодаря новому режиму работы «Энерго-Газ-Ноябрьска» и Ноябрьской парогазовой электростанции. Со 2 по 4 августа все котельные «Энерго-Газ-Ноябрьска» будут остановлены в связи с прекращением подачи газа. Однако отключение горячей воды коснется только той части домов, что подключены не к центральной городской котельной, а к другим.
Без горячей воды останутся поселки СУ-80, СМП-329, МК-15, СМУ-10, НГД, а также несколько городских микрорайонов, в основном деревянной застройки (ул. Холмогорская — пр. Мира — ул. Советская — 60 лет СССР, ул. Республики — ул. Энтузиастов — ул. Муравленко — ул. 60 лет СССР).
Горячая вода сохранится в той части Ноябрьска, которая подключена к центральной городской котельной. Это стало возможным благодаря теплотрассе, соединившей котельную «Энерго-Газ-Ноябрьска» и парогазовую электростанцию. Горячей водой этих потребителей сейчас обеспечивает теплоноситель, полученный от НПГЭ.«Такой режим совместной работы двух предприятий в Ноябрьске опробован впервые и пока успешно показывает себя в действии. Он позволит избежать жителям массу неудобств, связанных с длительными отключениями горячей воды».