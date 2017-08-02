13:59 02 августа 2017 4

Чиновники считают, что эта фотография порочит их репутацию фото: Илья Винштейн

Администрация Кургана потребовала от местного блогера убрать информацию, «порочащую деловую репутацию юридического лица». Речь идет о знаменитом меме «Зима близко» из сериала «Игра престолов» с лицом сити-менеджера города Андрея Потапова.

В июле блогер Илья Винштейн снабдил свой материал о двух котельных, собственники которых решили продать их из-за убытков, фотографией персонажа культового сериала с лицом сити-менеджера Андрея Потапова. «Я посчитал, что это будет интересная и запоминающаяся аналогия. Ведь жильцы домов тоже ждут зиму как нечто опасное и страшное, что угрожает их жизням», — написал Винштейн на сайте «Уральский меридиан», являющемся платформой для всех блогеров УрФО.

Это обращение пришло в адрес блогера фото: Илья Винштейн

Через несколько дней ему пришло письмо за подписью первого замглавы администрации Кургана Андрея Жижина. В нем сообщается, что в материале «размещено фото, не имеющее отношения к теме подготовки к отопительному сезону в городе Кургане». Мэрия расценивает данную информацию как порочащую деловую репутацию юридического лица и требует ее удалить.

«Какую ещё репутацию? Какого юридического лица? — возмущен блогер, — Неужели у сотрудников администрации Кургана так много свободного времени, что они занимаются подобными глупостями… Абсолютное отсутствие чувства юмора и иронии. В городе бардак. Куча проблем с ветхим жильём, ЖКХ, строительством, а они страдают подобной ерундой! Ищут про себя мемы в Интернете и строчат обидчивые отписки. Бред!»

Блогер не считает, что дело может дойти до суда. «Разве тут есть какой-то состав? — отметил он в разговоре с корреспондентом „URA.RU“. — Но, если подадут в суд, это будет прецедент федерального масштаба».

В администрации Кургана не смогли оперативно прокомментировать ситуацию корреспонденту «URA.RU», попросив перезвонить позже.