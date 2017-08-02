Сотрудники СК РФ продолжают поиски свидетелей по делу об убийстве фоторепортера медиагруппы «России сегодня» Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году, передает «Федеральное агентство новостей». Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следствие также намерено повторно запросить у киевских властей итоги проведенного на Украине расследования о гибели журналиста. RT напоминает, что Стенин погиб 6 августа 2014 года на юго-востоке Украины при выполнении должностных обязанностей.
Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев сообщал, что автомобиль Стенина расстреляли и сожгли на шоссе недалеко от Донецка. Предположительно, вина лежит на украинских военных.
По сообщению агентства Nation News, в память о погибшем при исполнении профессионального долга российском фотокорреспонденте в Москве появился мемориал.