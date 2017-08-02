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02 августа 2017
Главные новости Москвы
14:33  02 августа 2017 4

Следователи ищут свидетелей убийства журналиста Стенина в Донбассе

Машина журналиста была обстреляна и сожжена близ ДонецкаФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война на Украине
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Сотрудники СК РФ продолжают поиски свидетелей по делу об убийстве фоторепортера медиагруппы «России сегодня» Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году, передает «Федеральное агентство новостей». Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следствие также намерено повторно запросить у киевских властей итоги проведенного на Украине расследования о гибели журналиста. RT напоминает, что Стенин погиб 6 августа 2014 года на юго-востоке Украины при выполнении должностных обязанностей.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев сообщал, что автомобиль Стенина расстреляли и сожгли на шоссе недалеко от Донецка. Предположительно, вина лежит на украинских военных.

По сообщению агентства Nation News, в память о погибшем при исполнении профессионального долга российском фотокорреспонденте в Москве появился мемориал.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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