Уральские пассажиры, которым пришлось ночевать в Кольцово, в самолете Azur Air до Таиланда, снова не могут улететь на курорт. Вылет «Боинга 767-300» перенесли на вечер.
Утром 2 августа в соцсетях появились жалобы клиентов Azur Air на многочасовую задержку рейса до таиландского Краби. Пассажиры рассказывали, что в 2:35 ночи, 2 августа, 337 туристов прошли в самолет и до 6:00 ждали вылета. А потом им объявили, что лайнер неисправен. Перевозчик отложил вылет до 14.00. Сейчас в онлайн-табло значится новое время взлета самолета — 20:05. Таким образом, туристы потеряли почти сутки отдыха.
«Заказывали вид на море, а „наслаждаемся“ видом на аэропорт Кольцово. Хоть так. Рейс опять перенесли, может быть, улетим, а может, и нет», — написала на своей странице Марина Викторова
В пресс-службе Azur Air новую задержку объяснили тем, что самолет, на котором должны были улететь уральцы, все еще находится на ремонте, к пассажирам направился резервный борт. В авиакомпании также заверили журналиста «URA.RU», что по размерам он будет такой же, как прежний, и все туристы вместятся.