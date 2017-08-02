Куйвашев поедет на марафон «Европа-Азия» по своему маршруту

Министерство спорта Свердловской области и администрация Екатеринбурга решили не совмещать марафон «Европа-Азия» с велопробегом и географически «развести» участников спортивного мероприятия. Об этом «URA.RU» рассказал источник в администрации губернатора, отметив, что это позволит не увеличивать время ограничения движения на дорогах уральской столицы 6 августа.
Сейчас, по словам собеседника агентства, власти разработали несколько альтернативных маршрутов для велосипедистов. В среду, 2 августа, они были переданы главе региона Евгению Куйвашеву, который также планирует принять участие в велопробеге. Планируется, что новый маршрут он озвучит в четверг, 3 августа.
Изначально планировалось, напомним, что старт велосипедистам будет дан сразу после бегунов (в 8:10) в Банковском переулке. Предполагалось, что они поедут по Бориса Ельцина, развернутся у Ельцин Центра, вновь повернут на проспект Ленина, доедут до техникума связи, развернутся и вернутся к «Пассажу».