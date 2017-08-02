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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Свердловской области
18:28  02 августа 2017 0

Куйвашев поедет на марафон «Европа-Азия» по своему маршруту

Велопробег по случаю Дня флага РФ. Екатеринбург, велопробег, акция, спорт
Власти решили изменить маршрут велопробегаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство спорта Свердловской области и администрация Екатеринбурга решили не совмещать марафон «Европа-Азия» с велопробегом и географически «развести» участников спортивного мероприятия. Об этом «URA.RU» рассказал источник в администрации губернатора, отметив, что это позволит не увеличивать время ограничения движения на дорогах уральской столицы 6 августа.

Сейчас, по словам собеседника агентства, власти разработали несколько альтернативных маршрутов для велосипедистов. В среду, 2 августа, они были переданы главе региона Евгению Куйвашеву, который также планирует принять участие в велопробеге. Планируется, что новый маршрут он озвучит в четверг, 3 августа.

Изначально планировалось, напомним, что старт велосипедистам будет дан сразу после бегунов (в 8:10) в Банковском переулке. Предполагалось, что они поедут по Бориса Ельцина, развернутся у Ельцин Центра, вновь повернут на проспект Ленина, доедут до техникума связи, развернутся и вернутся к «Пассажу».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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