Рубль ускорил падение после одобрения санкций Трампом

Российский рубль отреагировал снижением к доллару и евро после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Об этом сообщает «Газета.ру».
По данным Московской биржи доллар вырос на 40 копеек, достигнув 60,75 рубля. Курс евро вырос на 74 копейки, сейчас он равняется 72,01 рубля. При этом эксперты отмечают довольно сдержанную реакцию рынка на последние политические изменения и в качестве другой важной причины изменения курса национальной валюты называют снижение цен на нефть.
«Снижение рубля в последние месяцы было ожидаемым событием, поскольку правительство неоднократно делало заявления о высокой стоимости российской валюты. При этом укрепление рубля также было не выгодно российским производителям, поскольку не создавало им конкурентные преимущества», — цитирует «Газета.ру» аналитика «Алор» Евгения Корюхина.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал новые антироссийские санкции «торговой войной». «Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя», — отметил глава кабмина.