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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
00:58  03 августа 2017 0

Медведев заявил о начале полноценной торговой войны с США

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Глава правительства РФ уверен, что Дональд Трамп хотел избежать новых антироссийских санкцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый пакет антироссийских санкций, принятый США, фактически является началом полноценной торговой войны. С такой оценкой на своей странице в Facebook выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу», — пишет Медведев.

По мнению главы российского правительства, конечной целью американского истеблишмента является отстранения Трампа от власти. При этом он уверен, что новые санкции были приняты без учета интересов американского бизнеса. «Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», — рассуждает Медведев.

Новые санкции, принятые Сенатом США в отношении России, Ирана и КНДР, были накануне утверждены Дональдом Трампом. Согласно законопроекту, президент США больше не вправе единолично отменять торговые ограничения, поскольку такое решение должно быть согласовано с Конгрессом.

Сергей Макеев
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