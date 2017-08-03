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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
08:04  03 августа 2017 0

В США супружеская пара 14 лет использовала приемного сына из России для сексуальных утех

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Супруги, обвинявшиеся в сексуальном насилии над приемным сыном, пошли на сделку со следствиемФото: Владимир Жабриков

В США суд приговорил к длительным срокам заключения семейную пару, которая в течение 14 лет использовали своего приемного сына из России для сексуальных утех.

23-летний Деннис подал в суд на своих приемных родителей в марте нынешнего года, обвинив их в сексуальном насилии. На суде приемный отец, которому сейчас 73 года, признал свою вину. Он сообщил, что совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка в течение десяти лет, с того момента, как мальчику исполнилось девять. Когда подросток был в 15-летнем возрасте, он стал подвергаться насилию и со стороны приемной матери, отмечает RT.

Главу семейства приговорили к 24 годам заключения, его супругу — к двенадцати, сообщает информагентство Nation News.

По словам заместителя прокурора округа Санта-Клара, штат Калифорния, Оан Тран, подвергшийся насилию усыновленный ребенок в настоящее время ведет вполне нормальную жизнь. «У него есть подруга, работа и место, где жить. Он смог по-настоящему восстановиться», — приводит ее слова «Газета.ру».

Наталья Володина
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