У Трампа появились «золотые» планы на военный флот США

Трамп собирается обновить военный флот США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп намерен инициировать масштабную модернизацию национальных военно-морских сил (ВМС). По информации The Wall Street Journal (WSJ), флот может получить наименование «Золотой флот». Предполагается, что основная задача будущего флота будет заключаться в эффективном противодействии возможным угрозам со стороны Китая.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома и ВМС находятся на ранних этапах переговоров о замене нынешнего состава военных кораблей новым „Золотым флотом“, который <...> будет лучше подходить для противодействия Китаю и другим потенциальным будущим угрозам», — отметили источники WSJ.

Проект в настоящее время находится на стадии предварительного рассмотрения. Причем сам Трамп активно участвует в его разработке. Согласно обсуждаемым планам, в состав «Золотого флота» планируется включить как крупные боевые корабли, оснащенные современными дальнобойными ракетами, так и более компактные единицы, например, корветы. Кроме того, ведется разработка нового класса фрегатов, которые потенциально могут быть вооружены гиперзвуковыми ракетами.

Отставной офицер ВМС и участник совещаний по данному вопросу Брайан Кларк сообщил, что основное внимание уделяется формированию флота из примерно 280–300 кораблей, включая значительное количество беспилотных судов. По его мнению, подобная структура, сочетающая крупные и малые корабли вместе с дронами, представляется наиболее перспективной в контексте реагирования на современные вызовы. Анализ событий, в частности отражение атак хуситов в Красном море, показал определенную ограниченность возможностей нынешних сил флота США.

«Что удачно, так это то, что наш собственный анализ <...> в каком-то смысле склоняется к направлению, которое совпадает с интуицией президента», — отметил Кларк. Вместе с тем он сомневается, что постройка крупных кораблей будет завершена до окончания президентского срока Дональда Трампа. Однако добавил, что ввод в строй меньших судов, в частности корветов, вполне возможен в обозримой перспективе.