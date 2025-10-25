В «Справедливой России» обновили руководство
Миронов занял пост председателя «ЕР»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Сергей Миронов был избран председателем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) по итогам съезда. Об этом сообщают корреспонденты.
«Решение было принято единогласно. „За “ проголосовало 190 делегатов съезда», — пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что на съезде планировалось утвердить назначение двух заместителей для Миронова: ими станут вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и глава аппарата фракции в ГД Руслан Татаринов. Они оба являются давними членами партии.
Согласно информации от источников, Захар Прилепин покинет должность сопредседателя СРЗП и выйдет из состава президиума центрального совета. Кроме того, не исключается возможность ликвидации партийного органа — палаты депутатов, которой ранее руководил Прилепин.
- Илия25 октября 2025 19:36Продолжайте и дальше только предлагать здравые законы.
- Дед25 октября 2025 19:06Поздравляем!!! Продолжайте и дальше свое справедливое дельце!