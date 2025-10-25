Логотип РИА URA.RU
В «Справедливой России» обновили руководство

25 октября 2025 в 18:47
Миронов занял пост председателя «ЕР»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сергей Миронов был избран председателем партии  «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) по итогам съезда. Об этом сообщают корреспонденты.

«Решение было принято единогласно. „За “ проголосовало 190 делегатов съезда», — пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что на съезде планировалось утвердить назначение двух заместителей для Миронова: ими станут вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и глава аппарата фракции в ГД Руслан Татаринов. Они оба являются давними членами партии.

Согласно информации от источников, Захар Прилепин покинет должность сопредседателя СРЗП и выйдет из состава президиума центрального совета. Кроме того, не исключается возможность ликвидации партийного органа — палаты депутатов, которой ранее руководил Прилепин.

Комментарии (2)
  • Илия
    25 октября 2025 19:36
    Продолжайте и дальше только предлагать здравые законы.
  • Дед
    25 октября 2025 19:06
    Поздравляем!!! Продолжайте и дальше свое справедливое дельце!
