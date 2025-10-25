В Ирландии заметили на фото Зеленского со Стармером интересную деталь
Ирландский журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером
Фото: Henry Nicholls/AP/TASS
Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на совместную фотографию премьер-министра Великобритании Кира Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским и сделал вывод, что специально для украинского президента собрали ликующую толпу, так как фотография, предположительно, была сделана на закрытой территории, куда людей обычно не пускают. Об этом Боуз написал в соцсети X.
«На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. „Ликующую толпу“ буквально привезли на автобусах», — написал ирландский журналист в социальной сети. По его словам, ситуация с этим снимком напоминает «фантазию в стиле Оруэлла».
На фотографии, о которой пишет Боуз, изображены Зеленский и Стармер. Сзади них — толпа ликующих людей, вместе с детьми, которые улыбаются и машут политикам вслед. Боуз уверен, что эта толпа — искусственная, так как сама фотография, по его словам, была сделана на закрытой территории, где людей не должно быть вовсе.
В Лондоне проходила встреча «коалиции желающих» — группы западных стран, оказывающих военную поддержку Украине. Владимиру Зеленскому и Кире Стармеру лично составили компанию премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще двадцать лидеров присоединились к мероприятию дистанционно.
- Дед25 октября 2025 19:14Ничего удивительного! Многие так делаю, немножко платят маргиналам и те создают радостную толпу! Потом расходятся на пиво!