В мире

В Ирландии заметили на фото Зеленского со Стармером интересную деталь

Журналист Боуз: людей для фото Зеленского и Стармера собрали специально
25 октября 2025 в 18:36
Ирландский журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером

Фото: Henry Nicholls/AP/TASS

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на совместную фотографию премьер-министра Великобритании Кира Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским и сделал вывод, что специально для украинского президента собрали ликующую толпу, так как фотография, предположительно, была сделана на закрытой территории, куда людей обычно не пускают. Об этом Боуз написал в соцсети X.

«На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. „Ликующую толпу“ буквально привезли на автобусах», — написал ирландский журналист в социальной сети. По его словам, ситуация с этим снимком напоминает «фантазию в стиле Оруэлла».

На фотографии, о которой пишет Боуз, изображены Зеленский и Стармер. Сзади них — толпа ликующих людей, вместе с детьми, которые улыбаются и машут политикам вслед. Боуз уверен, что эта толпа — искусственная, так как сама фотография, по его словам, была сделана на закрытой территории, где людей не должно быть вовсе.  

В Лондоне проходила встреча «коалиции желающих» — группы западных стран, оказывающих военную поддержку Украине. Владимиру Зеленскому и Кире Стармеру лично составили компанию премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще двадцать лидеров присоединились к мероприятию дистанционно.

Комментарии (1)
  • Дед
    25 октября 2025 19:14
    Ничего удивительного! Многие так делаю, немножко платят маргиналам и те создают радостную толпу! Потом расходятся на пиво!
