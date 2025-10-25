В Ирландии заметили на фото Зеленского со Стармером интересную деталь

Ирландский журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером Фото: Henry Nicholls/AP/TASS

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на совместную фотографию премьер-министра Великобритании Кира Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским и сделал вывод, что специально для украинского президента собрали ликующую толпу, так как фотография, предположительно, была сделана на закрытой территории, куда людей обычно не пускают. Об этом Боуз написал в соцсети X.

«На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. „Ликующую толпу“ буквально привезли на автобусах», — написал ирландский журналист в социальной сети. По его словам, ситуация с этим снимком напоминает «фантазию в стиле Оруэлла».

На фотографии, о которой пишет Боуз, изображены Зеленский и Стармер. Сзади них — толпа ликующих людей, вместе с детьми, которые улыбаются и машут политикам вслед. Боуз уверен, что эта толпа — искусственная, так как сама фотография, по его словам, была сделана на закрытой территории, где людей не должно быть вовсе.

Продолжение после рекламы