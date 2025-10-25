В Красноярском крае растерзавшие мальчика собаки напали на мужчину
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Красноярском крае зафиксирован новый случай нападения собак, которые ранее загрызли 10-летнего мальчика. Как сообщили жители населенного пункта Кузнецово, сегодня утром произошел аналогичный инцидент: мужчина вышел на пробежку и на него набросилась стая животных.
«Молодой человек вышел около 09:30 на пробежку, что привлекло стаю. Ему пришлось отбиваться», — передает telegram-канал Kras Mash слова местных жителей. Отмечается, что для семьи погибшего мальчика начали собирать денежные средства.
Сейчас в Березовском районе Красноярского края проводится прокурорская проверка по факту гибели 10-летнего мальчика, ставшего жертвой нападения собак. По данным правоохранительных органов, утром на расстоянии полутора километров от СНТ «Теремок» было найдено тело ребенка с признаками укусов, полученных, предположительно, от животных. В рамках проверки прокуратура собирается детально выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить причины и условия, приведшие к трагедии.
