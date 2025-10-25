В Красноярском крае растерзавшие мальчика собаки напали на мужчину

В Красноярском крае собаки на мужчину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Красноярском крае зафиксирован новый случай нападения собак, которые ранее загрызли 10-летнего мальчика. Как сообщили жители населенного пункта Кузнецово, сегодня утром произошел аналогичный инцидент: мужчина вышел на пробежку и на него набросилась стая животных.

«Молодой человек вышел около 09:30 на пробежку, что привлекло стаю. Ему пришлось отбиваться», — передает telegram-канал Kras Mash слова местных жителей. Отмечается, что для семьи погибшего мальчика начали собирать денежные средства.