Общество

В России набирают популярность прогулки с невидимыми собаками. Видео

25 октября 2025 в 18:37
В России появилось движение хоббидогинг

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Хоббихорсинг отошел на второй план, уступив место новому увлечению — хоббидогингу. Последователи этого движения выгуливают по паркам воображаемых собак на поводках, сообщил telegram-канал Shot. 

«Сторонники нового движения берут поводки и гуляют с невидимыми собаками по паркам. Некоторые из них даже заходят на специальные горки или пытаются обходить препятствия», — передает telegram-канал. 

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заступился за хоббихорсеров. По его мнению, подростков, занимающихся хоббихорсингом — катанием на игрушечных лошадях, а также квадробингом — имитацией поведения собак и кошек, не следует подвергать критике или пытаться искать в этих необычных увлечениях угрозу для психического здоровья детей. Как отметил парламентарий, попытки ограничить подобные занятия могут причинить подросткам значительно больший вред.

Комментарии (3)
  • 12345
    25 октября 2025 19:28
    Становится действительно смешно, когда кому-то приходит в голову идея подать в суд на владельцев этих воображаемых собак с требованием возмещения ущерба и компенсации за боль и страдания, причиненные укусом воображаемой собаки. :-)
  • Дед
    25 октября 2025 19:16
    Скоро будут гулять с невидимыми детьми в колясках, с дедушками да бабушками...ну чего тока в голову не взбредет!
  • Дед
    25 октября 2025 19:07
    Больные на голову, а лечат ноги!
