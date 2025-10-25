В России набирают популярность прогулки с невидимыми собаками. Видео
В России появилось движение хоббидогинг
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Хоббихорсинг отошел на второй план, уступив место новому увлечению — хоббидогингу. Последователи этого движения выгуливают по паркам воображаемых собак на поводках, сообщил telegram-канал Shot.
«Сторонники нового движения берут поводки и гуляют с невидимыми собаками по паркам. Некоторые из них даже заходят на специальные горки или пытаются обходить препятствия», — передает telegram-канал.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заступился за хоббихорсеров. По его мнению, подростков, занимающихся хоббихорсингом — катанием на игрушечных лошадях, а также квадробингом — имитацией поведения собак и кошек, не следует подвергать критике или пытаться искать в этих необычных увлечениях угрозу для психического здоровья детей. Как отметил парламентарий, попытки ограничить подобные занятия могут причинить подросткам значительно больший вред.
- 1234525 октября 2025 19:28Становится действительно смешно, когда кому-то приходит в голову идея подать в суд на владельцев этих воображаемых собак с требованием возмещения ущерба и компенсации за боль и страдания, причиненные укусом воображаемой собаки. :-)
- Дед25 октября 2025 19:16Скоро будут гулять с невидимыми детьми в колясках, с дедушками да бабушками...ну чего тока в голову не взбредет!
- Дед25 октября 2025 19:07Больные на голову, а лечат ноги!