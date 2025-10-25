Логотип РИА URA.RU
Нижнее белье бренда семьи Лерчек не пришлось россиянам по вкусу

Бренд нижнего белья семьи блогера Лерчек разорился
25 октября 2025 в 18:53
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Бренд нижнего белья, принадлежащий семье известной блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), столкнулся с серьезными финансовыми трудностями — счета компании были заблокированы. Это лишило ее возможности оплачивать даже коммунальные услуги, включая электроэнергию. Об этом сообщил telegram-канал Mash. 

«На компанию „Леани“ (производное от Лера и Аня — сама блогерша и ее родственница) обрушилось сразу несколько неприятностей. С апреля 2023 года по ноябрь 2024-го Чекалины не платили за свет — набежало 98 тысяч рублей. Плюсом подлетел долг за аренду — около 412 тысяч рублей», — передает telegram-канал.

Эти финансовые обязательства теперь будут взысканы в судебном порядке. С марта текущего года банковские счета предприятия остаются заблокированными, а обязательные налоговые декларации в контролирующие органы предоставлены не были. Бренд ведет деятельность с 2021 года, однако согласно бухгалтерской отчетности, за все время существования компании ей не удалось выйти на прибыль.

В настоящее время Лерчек находится под домашним арестом, ей запрещено использовать средства связи и выходить в интернет. Согласно данным следствия, Чекалина совместно с сообщниками создала схему продажи онлайн-курсов посредством иностранной компании. 8 сентября блогеру и ее деловым партнерам были предъявлены обвинения по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

