По данным на утро 3 августа на Ямале продолжаются 70 природных пожаров на общей площади в 72,7 тысячи га. Это немного меньше, чем на сутки ранее (79,5 тысяи га). Пожарным удалось за сутки ликвидировать 31 очаг на площади более 32 тыс. гектаров. Это самый лучший показатель с начала пожароопасного сезона в 2017 году.
Обстановка в регионе остается напряженной. Наибольшую опасность по-прежнему представляют пожары в западной части региона — в Приуралском, Шурышкарсом и Ямальском районах. Там, в общей сложности, зафиксировано около 50 действующих очагов лесных пожаров.
Задымление в Салехарде и Лабытнанги сохраняется. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют состояние воздуха. Пока превышения норм содержания продуктов горения не выявлено.