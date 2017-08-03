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03 августа 2017
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01 августа 2017
31 июля 2017
10:58  03 августа 2017 0

Пожары дали Ямалу передышку. На западе региона напряженность сохраняется

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, тушение огня, сельскохозяйственный пал
Пожарным удалось уменьшить площади лесных пожаров в ЯНАОФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным на утро 3 августа на Ямале продолжаются 70 природных пожаров на общей площади в 72,7 тысячи га. Это немного меньше, чем на сутки ранее (79,5 тысяи га). Пожарным удалось за сутки ликвидировать 31 очаг на площади более 32 тыс. гектаров. Это самый лучший показатель с начала пожароопасного сезона в 2017 году.

Обстановка в регионе остается напряженной. Наибольшую опасность по-прежнему представляют пожары в западной части региона — в Приуралском, Шурышкарсом и Ямальском районах. Там, в общей сложности, зафиксировано около 50 действующих очагов лесных пожаров.

Задымление в Салехарде и Лабытнанги сохраняется. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют состояние воздуха. Пока превышения норм содержания продуктов горения не выявлено.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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