День прав человека и Нобелевской премии: какие праздники отмечают 10 декабря 2025

Ежегодно 10 декабря вручают Нобелевскую премию Фото: Eric Arnold, Ava Helen and Linus Pauling Papers/wikipedia.org

10 декабря во всем мире отмечают несколько важных и ярких праздников. В этот день вспоминают о правах человека и животных, а также вручают Нобелевскую премию. Православные вспоминают нескольких святых и молятся иконе Божией Матери «Знамение». Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.

Праздники в России 10 декабря

День создания службы связи МВД

Это направление в МВД появилось в 1949 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Праздник официально установлен приказом МВД 9 августа 1999 года. До его утверждения специалисты связи МВД неофициально отмечали свой день 7 мая — вместе с гражданскими и военными связистами в День радио.

Официальной датой празднования было установлено 10 декабря — день создания в 1949 году Управления связи МВД СССР. В этот же день в структуре ведомства была сформирована комиссия по приемке станционных объектов автоматической телефонной станции (АТС).

Еще во времена Российской империи Министерство внутренних дел использовало правительственную телеграфную сеть и специальные телефонные линии для управления подразделениями жандармерии. Только в 1962 году в системе МВД РСФСР появились отделы и группы опертехники и связи, укомплектованные специалистами с радиотехнической подготовкой.

Сегодня сотрудники этой службы обеспечивают устойчивое функционирование каналов связи для органов внутренних дел, осуществляют защиту радиочастотного спектра от противоправного использования и противодействуют применению беспилотников.

День марийской письменности

Праздник официально появился в 1998 году Фото: Mari alphabet from 1887 book/wikipedia.org/Общественное достояние

10 декабря 1775 года в книжных магазинах Санкт-Петербурга появилась книга «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка». С нее и началось развитие современной марийской письменности. Статус государственного праздник получил 18 ноября 1998 года Указом Президента Республики Марий Эл.

Сегодня языки марийской группы распространены на территории Республики Марий Эл, а также в Башкортостане, Татарстане, Кировской, Свердловской, Нижегородской областях, Пермском крае и ряде других регионов Российской Федерации. Общее количество носителей оценивается почти в 500 тысяч человек.

В День марийской письменности учреждения культуры, библиотеки, общеобразовательные и высшие учебные заведения проводят концертные программы, литературные конкурсы, книжные выставки, а также встречи с марийскими писателями и исследователями языка.

День основания Χaнты-Мансийского автономного округа

Ханты-Мансийск является административным центром округа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

10 декабря 1930 года считается датой образования Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Административная единица была создана в 1930 году и до 1940 года носила наименование Остяко-Вогульский национальный округ. В настоящее время округ входит в состав Тюменской области и относится к Уральскому федеральному округу.

25 июля 2003 года, в соответствии с указом президента Российской Федерации, в Устав Ханты-Мансийского автономного округа были внесены изменения, которыми за регионом официально закреплено наименование «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра».

24 декабря 2020 года Дума автономного округа утвердила новый вариант герба Югры, а 8 февраля 2021 года данный символ был внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Площадь территории округа составляет 534,8 тыс. кв. км. В административно-территориальную структуру региона входят 9 муниципальных районов и 13 городских округов, административным центром является город Ханты-Мансийск.

Праздники в мире 10 декабря

День прав человека

Генеральная Ассамблея ООН установила праздник в 1950 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году. В этот день, в 1948 году, была принята Всеобщая декларация прав человека. Этот документ стал первым универсальным международно-правовым актом, закрепившим фундаментальные права и свободы, подлежащие обеспечению каждому человеку.

Документ состоит из 30 статей. В нем закреплен перечень неотъемлемых прав, которыми обладает каждый человек независимо от его расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания и иных обстоятельств. В частности, декларация утверждает право каждого на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также на равную и справедливую правовую защиту.

Несмотря на то, что документ сам по себе необязателен к исполнению, многие государства встраивают его основные положения в свои конституции.

Международный день прав животных

В этот день во всем мире проводят тематические мероприятия и акции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Этот праздник установлен в 1998 году в честь 50-летнего юбилея принятия Всеобщей декларации прав человека. Выбор даты призван акцентировать внимание на том, что каждое живое существо на Земле обладает правом на жизнь и защиту от страданий. В этот день во многих странах проходят различные акции и мероприятия: пикеты, шествия, публикации и передачи в СМИ, концерты, выставки, конкурсы.

День подвешенного кофе

Праздник приурочен к Международному Дню прав человека Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Обычай «подвешивать» кофе возник в неаполитанских рабочих кафе. Клиенты оплачивали сразу две порции эспрессо или капучино, но выпивали лишь одну, а вторую получал бесплатно человек, нуждающийся в помощи.

Сегодня практика подвешенного кофе рассматривается как один из символов общественной солидарности. В последние годы праздник, посвященный этой традиции, приурочен к Международному дню прав человека.

Церемония вручения Нобелевской премии

Премию вручают в день годовщины смерти шведского химика и инженера Альфреда Нобеля Фото: Неизвестен/wikipedia.org/Общественное достояние

10 декабря 2025 года по традиции пройдет церемония вручения Нобелевских премий, в 129-ю годовщину смерти Альфреда Нобеля. Награду вручат выдающимся учёным и научным организациям в областях медицины, физики, химии, литературы, мира и экономики. Нобелевские премии по физике, химии, физиологии, медицине и литературе вручат в Стокгольме, а Нобелевскую премию мира — в Осло.

Ежегодная церемония вручения Нобелевской премии проводится 10 декабря, в день годовщины кончины шведского химика и инженера Альфреда Нобеля. Премия была учреждена на основании его завещания, подписанного 27 ноября 1895 года. В документе Нобель распорядился инвестировать принадлежащий ему капитал, а получаемые с него проценты ежегодно направлять «в качестве премий тем, кто за истекший год принес наибольшую пользу человечеству».

Завещание было утверждено парламентом Норвегии лишь 26 апреля 1897 года, так как многочисленные родственники пытались его оспорить в судебном порядке.

День Конституции в Таиланде

Этот день в Таиланде считается выходным Фото: Алена Полозова © URA.RU

День Конституции в Таиланде ежегодно отмечается 10 декабря. Дата приурочена к годовщине введения в 1932 году первой постоянной конституции Сиама — так ранее называлось современное Таиландское королевство.

До 1932 года страна, известная тогда как Сиам, находилась под властью абсолютной монархии. 24 июня группа военных и представителей интеллектуальных кругов осуществила бескровный государственный переворот, положив конец многовековому абсолютизму. Итогом этих событий стало принятие первой постоянной конституции, что стало ключевой вехой на пути перехода к демократической системе управления.

В годовщину этого события в Бангкоке, в районе Монумента демократии и у других значимых памятных мест, проходят официальные церемонии. В их рамках организуются возложение венков и выступления политических деятелей, в которых подчеркивается значение демократических принципов для страны.

По всей территории Таиланда устанавливаются портреты действующего монарха, а также предыдущих королей, внесших существенный вклад в развитие государства, в частности короля Рамы VII. Государственные учреждения, офисные здания, а также ряд частных домов украшаются государственными флагами.

Церковные праздники 10 декабря

Празднование иконы Божией Матери «Знамение»

У этой иконы молятся о защите Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Икона Пресвятой Богородицы «Знамение» относится к числу наиболее чтимых святынь Русской Православной Церкви. С ее почитанием связано предание о необыкновенном чуде, явившемся во время осады Великого Новгорода в XII веке.

История данной иконы связана с драматическими событиями 1170 года, когда войска князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород. В наиболее напряженный момент осады архиепископ Иоанн, по преданию, услышал повеление вынести образ из храма Спаса Преображения и водрузить его на городской стене.

Во время крестного хода по укреплениям города со стороны противника был выпущен плотный залп стрел, одна из которых попала в лик Богородицы. Тогда, как свидетельствует церковное предание, из ее глаз истекли слезы, а образ как бы обратился к молящемуся народу. Это чудесное знамение произвело сильное впечатление на нападавших: среди них началась паника и взаимные столкновения, после чего войска были вынуждены отступить, а новгородцам удалось отстоять город.

День святителя Прокла

Святителя Прокла просят и защите семьи от болезней и несчастья Фото: Неизвестен/wikipedia.org/Общественное достояние

10 декабря 2025 года Православная Церковь отмечает день памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Этот церковный день связан с именем одного из наиболее почитаемых пастырей V века.

С ранних лет Прокл посвятил себя служению Церкви, отличаясь кротостью, рассудительностью и непреклонной верностью православному исповеданию. Он был учеником известного архиепископа Иоанна Златоуста, впоследствии стал его секретарем и участвовал в приведении в порядок и систематизации его поучений и богословских трудов.

Святитель Прокл вошел в историю Церкви как проповедник, прославившийся глубокими словами о воплощении Сына Божия, о высоком достоинстве Пресвятой Богородицы, о христианском милосердии и о необходимости мирного устроения жизни между людьми.

День памяти преподобного Палладия Александрийского

Преподобного Палладия Александрийского просят об исцеении Фото: pravicon.com

Палладий происходил из Галатии и посвятил себя монашескому подвигу. Сначала он подвизался в окрестностях города, затем провел три года в Нитрийской пустыне, после чего еще девять лет жил в условиях строгого безмолвия.

Вследствие болезни он был вынужден покинуть пустыню и переселиться в Палестину, в Вифлеем, а спустя год перебрался в Вифинию, где жители Еленополя избрали его епископом. Палладий является автором сочинения, в котором изложены жития, подвиги и чудеса преподобных мужей и жен Египта, Сирии, Месопотамии, Галатии, Каппадокии и Рима, живших в IV и в начале V века.

В завершение своего жизненного пути Палладий был переведен на епископскую кафедру в город Аспука в Галатии.

Собор новомучеников и исповедников Радонежских

Икона Собора новомучеников и исповедников Радонежских Фото: azbyka.ru

В период гонений XX века к уже известным небесным покровителям Радонежской земли присоединилось множество новомучеников и исповедников. Значительная часть из них была расстреляна, направлена в исправительно-трудовые лагеря или подверглась пыткам за неизменную верность Христу и Церкви.

Память Собора этих святых была включена в общецерковный месяцеслов официального календаря Московской Патриархии 2 марта 2011 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Собор входят, например:

священномученик Василий Соколов, протоиерей (ум. 1922);

преподобноисповедник Родион (Федоров), архимандрит (ум. 1933);

священномученик Мирон Ржепик, протоиерей (ум. 1937);

мученица Татьяна Гримблит (ум. 1937);

преподобномученик Маврикий (Полетаев), архимандрит и с ним мученики Владимир Правдолюбов и Василий Кондратьев (ум. 1937).

День памяти преподобного Романа Антиохийского

Преподобного Романа Антиохийского просят о помощи в разных ситуациях Фото: azbyka.ru

10 декабря Православная Церковь вспоминает преподобного Романа Антиохийского, которого в церковном предании называют Романом Чудотворцем. По жизнеописанию святой жил в V веке и был особенно прославлен даром исцелений, помогая людям даже при самых тяжелых заболеваниях. Всю свою жизнь он провел в уединении, затворившись в келье и посвятив себя посту и непрестанной молитве.

Роман происходил из города Росс в Киликии, расположенного на юго-востоке Малой Азии. Достигнув зрелого возраста, он переселился в Антиохию, где оставался до глубокой старости. Подвижник жил за пределами городских стен, в чужом, крайне тесном жилище.

Святой не стриг волосы, которые со временем отросли до пят. Чтобы они не мешали ему, он обвязывал их вокруг бедер. Одеждой ему служили власяница и вериги. Преподобный отличался смирением и кротостью характера. Люди, приходившие к нему, получали духовные наставления. По преданию, многим он даровал исцеление от тяжелых болезней, а женщинам — избавление от бесплодия.

Народный праздник 10 декабря — Романов день, или День Знамения

В этот день выходили из домов, чтобы сдуть ветром все беды и несчастья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Название народного праздника связано с именем преподобного Романа Антиохийского, или Романа Чудотворца. Согласно народным представлениям, именно на эту дату приходилось завершение первой декады зимы. От праздника ожидали знаков судьбы, а также по нему старались судить о погоде на предстоящие зимние месяцы.

С этим днем был связан особый очистительный обряд. Считалось, что ранним утром, еще до восхода солнца, необходимо выйти на улицу, встать лицом к ветру и обратиться к нему с просьбой «выдуть» все беды, несчастья и печали.

В этот день наводили порядок в доме, занимались приготовлением пищи, спокойно проводили время с родственниками и обдумывали планы на будущий год. Особое значение придавалось благим поступкам — было принято подавать милостыню, помогать нуждающимся и оказывать им посильную поддержку.

Кто родился 10 декабря

Майкл Кларк Дункан — американский актер;

Кеннет Брана — британский актер театра и кино;

Светлана Антонова — российская актриса;

Таисия Повалий — российская певица;

Александр Сурин — российский актер и режиссер;

Анатолий Тарасов — советский хоккейный и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР;

Михаил Румянцев — советский артист цирка (клоун), актер, народный артист СССР;

Айза Анохина (Айза-Лилуна Ай) — российская телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

Кто отмечает именины 10 декабря

Мужские имена: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей, Федор.